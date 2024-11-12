Мужчина, который путешествует по миру в поисках редких рыб, показал "речных монстров" (фото)

Дэвид Уотмоу рассказал, что его увлечение рыбалкой началось с юных лет и со временем переросло в настоящую страсть к поиску самых необычных речных существ. Однажды мужчина выловил "монстра" весом в 100 кг.

Дэвид Уотмоу, 45-летний британец из Блэкпула (Англия), более десяти лет занимается поиском редких и гигантских речных существ, путешествуя по всему миру. Мужчина рассказал о своих приключениях изданию What’s The Jam.

Дэвиду приходилось пережить встречу с рыбой весом до 220 фунтов (почти 100 кг), тяжелые инфекции и даже арест. Несмотря на все опасности, он обожает свое хобби и намерен заниматься этим до самой старости.

В интервью Дэвид рассказал, что его увлечение рыбалкой началось с юных лет и со временем переросло в настоящую страсть к поиску самых необычных речных существ.

Мужчины занимается поиском редких и гигантских речных существ Фото: Jam Press

Он путешествует по таким экзотическим странам, как Индия, Таиланд, Аргентина и многие другие, где сталкивается не только с физическими, но и политическими и культурными рисками. Часто ему приходилось сталкиваться с коррупцией и даже арестами, когда он не понимал местных языков и нарушал местные законы.

"Коррупция в некоторых странах, которые я посетил, мягко говоря, пугает. Я попадал в ситуацию, где не понимал языка, и меня арестовывали", — вспоминает он.

Он также пережил малярию и другие инфекции от укуса насекомых. Несмотря на все эти неприятности, он решительно настроен продолжать свою работу.

Мужчина путешествует по таким экзотическим странам, как Индия, Таиланд, Аргентина и многие другие Фото: Jam Press

За годы путешествий Дэвид поймал множество гигантских рыб, среди которых — большая тигровая рыба весом 132 фунта (около 60 кг), сом Гунч из реки Рамганга весом 59 фунтов (26 кг), а также крупнейший улов — меконгский сом весом 220 фунтов (почти 100 кг), которого он поймал на платном пруду в Таиланде. Для него эти гигантские рыбы не только достижение, но и возможность помочь местным сообществам, которые страдают от нехватки пищи.

"Я кормлю ими голодных людей в деревне, у которых ничего нет", — объясняет Дэвид.

За годы путешествий Дэвид поймал множество гигантских рыб Фото: Jam Press

Кроме того, британец рассказал, что самые опасные рыбы, которых он ловил, — это рыбы-вампиры и черные пираньи, с которыми он пересекался в Южной Америке. Дэвид также открыто говорит о своей любви к экстриму

"Я всегда хотел быть в поисках новых рек и новых рыболовных мест. Это моя жизнь, это мой наркотик", — говорит он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил редкое животное на пляже во время прогулки. Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистичной". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Также стало известно, что молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу. Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.