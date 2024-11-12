Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Мужчина, который путешествует по миру в поисках редких рыб, показал "речных монстров" (фото)

Рыбак из Великобритании, огромная рыба, речной монстр, самая большая рыба, как поймать большую рыбу, невероятный улов
Фото: Jam Press | Мужчина с детства увлекается рыбалкой

Дэвид Уотмоу рассказал, что его увлечение рыбалкой началось с юных лет и со временем переросло в настоящую страсть к поиску самых необычных речных существ. Однажды мужчина выловил "монстра" весом в 100 кг.

Дэвид Уотмоу, 45-летний британец из Блэкпула (Англия), более десяти лет занимается поиском редких и гигантских речных существ, путешествуя по всему миру. Мужчина рассказал о своих приключениях изданию What’s The Jam.

Дэвиду приходилось пережить встречу с рыбой весом до 220 фунтов (почти 100 кг), тяжелые инфекции и даже арест. Несмотря на все опасности, он обожает свое хобби и намерен заниматься этим до самой старости.

В интервью Дэвид рассказал, что его увлечение рыбалкой началось с юных лет и со временем переросло в настоящую страсть к поиску самых необычных речных существ.

Рыбак из Великобритании, огромная рыба, речной монстр, самая большая рыба, как поймать большую рыбу, невероятный улов Fullscreen
Мужчины занимается поиском редких и гигантских речных существ
Фото: Jam Press

Он путешествует по таким экзотическим странам, как Индия, Таиланд, Аргентина и многие другие, где сталкивается не только с физическими, но и политическими и культурными рисками. Часто ему приходилось сталкиваться с коррупцией и даже арестами, когда он не понимал местных языков и нарушал местные законы.

"Коррупция в некоторых странах, которые я посетил, мягко говоря, пугает. Я попадал в ситуацию, где не понимал языка, и меня арестовывали", — вспоминает он.

Он также пережил малярию и другие инфекции от укуса насекомых. Несмотря на все эти неприятности, он решительно настроен продолжать свою работу.

Рыбак из Великобритании, огромная рыба, речной монстр, самая большая рыба, как поймать большую рыбу, невероятный улов Fullscreen
Мужчина путешествует по таким экзотическим странам, как Индия, Таиланд, Аргентина и многие другие
Фото: Jam Press

За годы путешествий Дэвид поймал множество гигантских рыб, среди которых — большая тигровая рыба весом 132 фунта (около 60 кг), сом Гунч из реки Рамганга весом 59 фунтов (26 кг), а также крупнейший улов — меконгский сом весом 220 фунтов (почти 100 кг), которого он поймал на платном пруду в Таиланде. Для него эти гигантские рыбы не только достижение, но и возможность помочь местным сообществам, которые страдают от нехватки пищи.

"Я кормлю ими голодных людей в деревне, у которых ничего нет", — объясняет Дэвид.

Рыбак из Великобритании, огромная рыба, речной монстр, самая большая рыба, как поймать большую рыбу, невероятный улов Fullscreen
За годы путешествий Дэвид поймал множество гигантских рыб
Фото: Jam Press

Кроме того, британец рассказал, что самые опасные рыбы, которых он ловил, — это рыбы-вампиры и черные пираньи, с которыми он пересекался в Южной Америке. Дэвид также открыто говорит о своей любви к экстриму

"Я всегда хотел быть в поисках новых рек и новых рыболовных мест. Это моя жизнь, это мой наркотик", — говорит он.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина заметил редкое животное на пляже во время прогулки. Джеймс Кук признался, что встреча с моржом для него была "сюрреалистичной". По его словам, за последние тридцать лет моржей у британского побережья видели менее десяти раз.

Также стало известно, что молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу. Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.