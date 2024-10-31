Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Скинула с лодки: молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу (фото)

Мужчина погиб на рыбалке, крупный улов, поймал на крючок, несчастный случай, гигантская рыба, сом, рыба утащила мужчину
Фото: Facebook | Поймавший рыбу на крючок Мело начал наматывать леску, но вес улова оказался слишком большим

Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.

Related video

В Бразилии 23-летний Аллакс Мело погиб в результате несчастного случая на реке Арагуа, когда, пытаясь вытащить из воды огромного краснохвостого сома, утонул после падения с лодки. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел рядом с деревней Итксала в Санта-Терезинье, где Мело рыбачил вместе с двумя друзьями.

По словам очевидцев, поймавший рыбу на крючок Мело начал наматывать леску, но вес улова оказался слишком большим. Потеряв равновесие, он упал за борт лодки и вскоре оказался под водой, где сильное течение быстро затянуло его. Друзья пытались его спасти, но река оказалась слишком бурной.

Мужчина погиб на рыбалке, крупный улов, поймал на крючок, несчастный случай, гигантская рыба, сом, рыба утащила мужчину Fullscreen
Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой
Фото: Facebook

Спасательная операция началась после вызова полиции, однако из-за наступившей темноты поиски приостановили до утра. Тело Мело нашли только на следующий день, после чего его направили в местное бюро коронера для проведения вскрытия.

Гражданская полиция штата Мату-Гросу начала расследование инцидента.

Издание отмечает, что краснохвостые сомы, которые водятся в бассейнах Амазонки и других крупных рек Южной Америки, могут достигать 1,8 метра в длину и весить до 82 килограммов, что делает их опасными для рыбаков.

Ранее Фокус сообщал, что выброшенные кролики расплодились и стали "мстить" людям в США. Хоуп Уокер рассказала, что животные всегда настолько голодны, что выгрызают корни цветов, которые она садит у себя во дворе.

Также стало известно, что в Европе борются с нашествием агрессивных "супермуравьев". Насекомые повреждают инфраструктуру и вторгаются в дома людей, заставляя их даже переезжать. Они также вызвали несколько отключений электричества, перегрызая кабели.