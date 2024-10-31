Скинула с лодки: молодой рыбак утонул, поймав на крючок гигантскую рыбу (фото)

Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой. В мгновенье сильное течение быстро затянуло его.

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В Бразилии 23-летний Аллакс Мело погиб в результате несчастного случая на реке Арагуа, когда, пытаясь вытащить из воды огромного краснохвостого сома, утонул после падения с лодки. Об этом пишет The Sun.

Инцидент произошел рядом с деревней Итксала в Санта-Терезинье, где Мело рыбачил вместе с двумя друзьями.

По словам очевидцев, поймавший рыбу на крючок Мело начал наматывать леску, но вес улова оказался слишком большим. Потеряв равновесие, он упал за борт лодки и вскоре оказался под водой, где сильное течение быстро затянуло его. Друзья пытались его спасти, но река оказалась слишком бурной.

Аллакс Мело потерял равновесие и упал за борт лодки, оказавшись под водой Фото: Facebook

Спасательная операция началась после вызова полиции, однако из-за наступившей темноты поиски приостановили до утра. Тело Мело нашли только на следующий день, после чего его направили в местное бюро коронера для проведения вскрытия.

Гражданская полиция штата Мату-Гросу начала расследование инцидента.

Издание отмечает, что краснохвостые сомы, которые водятся в бассейнах Амазонки и других крупных рек Южной Америки, могут достигать 1,8 метра в длину и весить до 82 килограммов, что делает их опасными для рыбаков.

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