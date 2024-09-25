Люди покидают дома: в Европе борются с нашествием агрессивных "супермуравьев" (видео)

Насекомые повреждают инфраструктуру и вторгаются в дома людей, заставляя их даже переезжать. Они также вызвали несколько отключений электричества, перегрызая кабели.

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Европейские страны, такие как Германия, Франция и Швейцария, пытаются сдержать нашествие муравьев Tapinoma magnum — вида, от которого, по словам экспертов, "практически невозможно избавиться". Об этом пишет Oddity Central.

Муравьи Tapinoma magnum, обычно обитающие в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, недавно "начали вторжение" в Европу. В течение последних нескольких лет эти крошечные насекомые (размером не более 3 мм) бесчинствовали в некоторых из самых развитых стран мира, приучая их жителей к страху. Этот вид славится своей способностью быстро распространяться по большим территориям, а также своей живучестью. Эксперты утверждают, что крошечные муравьи имеют сотни королев и могут создавать несколько небольших колоний, которые, вместо того чтобы нападать друг на друга, объединяются в одну суперколонию с миллионами особей. Они неустанно ищут ресурсы, прогрызая стены, тротуары и даже интернет-кабели или электричество.

"Мы боремся с ними, но ничего не помогает. Это новое явление, и никто не знает, как с ним бороться", — говорит житель Орво, города на северо-западе Франции.

Муравьи обычно обитающие на Ближнем Востоке и в Северной Африке, недавно "начали вторжение" в Европу Фото: Facebook

Еще несколько лет назад муравьи Tapinoma mangum водились только на южном острове Корсика, но сегодня этот вид распространился по большей части Франции, повреждая инфраструктуру, вторгаясь в дома людей, кусая их и угрожая сельскохозяйственному сектору страны. Местные власти, похоже, бессильны в борьбе с инвазивным видом, а некоторые наиболее отчаявшиеся жители даже продали свои дома и переехали в другие районы.

Издание отмечает, что никто не может точно сказать, как крошечные муравьи попали из Северной Африки в Германию, но есть основания полагать, что они проникли в страну из Швейцарии. Первоначально эти насекомые были замечены в приграничном городе Леррах, но затем их нашествие быстро распространилось на города Кель, Гейдельберг и Карлсруэ, а теперь добралось и до Штутгарта.

"Это, безусловно, психологическое бремя для людей. Это затрагивает их дома и имущество. И они чувствуют себя беспомощными, потому что ничего не могут с этим поделать. Сейчас муравьи доминируют в моей повседневной работе. Они практически захватили меня. Мне даже снятся муравьи — это почти невозможно", — сказал Грегор Кошате, ответственный за охрану окружающей среды в Келе.

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