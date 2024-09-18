Козленок со сросшимися глазами убедил людей в том, что они нашли инопланетянина (фото)

Глазные яблоки животного соединены посередине, у него нет век и оно не может моргать. Хозяин козленка Кхери Раджак отметил, что двое других малышей козы родились нормальными.

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Козленок, родившийся со сросшимися глазами, заставил местных жителей в Индии поверить в то, что они нашли инопланетянина. Многие люди выстроились в длинные очереди, чтобы взглянуть на необычное животное. Об этом пишет Daily Star.

Хозяин козленка Кхери Раджак был в недоумении, когда впервые увидел его. Глазные яблоки животного соединены посередине, у него нет век и оно не может моргать. Мужчина сообщил, что двое других малышей козы родились нормальными и абсолютно здоровыми.

Издание отмечает, что образовались длинные очереди, люди стекались посмотреть на необычное животное. Кхери рассказал, что коза "осыпала своего необычного малыша любовью и держала его рядом".

Глазные яблоки животного соединены посередине, у него нет век и оно не может моргать Фото: Jam Press

Предполагается, что "инопланетный вид" козленка обусловлен генетическим расстройством. Возможно, он страдает циклопией — врожденным дефектом, характеризующимся слиянием орбит в единую полость, содержащую один глаз.

Циклопия может быть вызвана генетическими мутациями, воздействием веществ, вызывающих пороки развития, хромосомными аномалиями, болезнью матери или плохим питанием. Большинство эмбрионов с таким дефектом рождаются мертвыми, но небольшому количеству все же удается выжить. Это состояние редко встречается у животных и еще реже у людей.

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