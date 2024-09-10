Когти как у динозавра: в заповеднике родилась одна из самых опасных птиц в мире (фото)

Птицы могут вырастать до 1,8 метра в высоту. Они завоевали репутацию самых опасных на планете благодаря своей удивительной способности разрезать когтями предметы на части.

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В Великобритании вылупилась птица, которую прозвали "самой опасной" в мире. Об этом пишет Daily Star.

Южный казуар обитает на севере Австралии и Новой Гвинеи, но недавно один малыш появился на свет в маловероятном месте — в Глостершире (Англия). В течение 25 лет в национальном парке Birdland в Буртон-он-те-Уотер пытались обзавестись смертельно опасной птицей и наконец-то старания сотрудников были вознаграждены.

"Когда мы впервые увидели крошечного птенца, это был особенный момент. Казуары имеют репутацию одних из самых опасных птиц в мире, и их размеры, скорость и сила в сочетании с 10-сантиметровыми когтями, похожими на кинжалы, означают, что мы должны относиться к заботе о них очень серьезно", — сказал Алистер Кин, смотритель парка.

Птицы могут вырастать до шести футов (1,8 метра) в высоту и заслужили репутацию самых опасных на планете благодаря своей удивительной способности разрезать предметы на части. После страусов и эму они являются третьими по высоте птицами. Они могут весить до 76 кг. Самки казуара крупнее самцов. Их когти похожи на когти велоцираптора.

Птицы могут вырастать до 1,8 метра в высоту Фото: Birdland Park and Gardens

Роды, произошедшие в Birdland, — первые в Европе в этом году и первые в Великобритании с 2021 года. Другие птицы этого вида находятся в Birdland с 2012 года и являются частью программы под названием European Endangered Species Programme.

Ранее Фокус сообщал, что очень хитрые чайки "крадут" и разбивают телефоны. Многие люди пострадали от нападения чаек. Некоторые птицы считают смартфоны едой, а других привлекает их блеск и они думают, что это насекомые.

Также стало известно, что люди заметили огромного горбатого кита без хвоста. Эксперты, которым были переданы фотографии животного, пришли к выводу, что он, скорее всего, потерял свои хвостовые плавники, запутавших в рыболовных сетях. Такая потеря может стать смертным приговором для млекопитающего.