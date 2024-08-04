Душераздирающее зрелище: люди заметили огромного горбатого кита без хвоста (фото)

Эксперты, которым были переданы фотографии животного, пришли к выводу, что он, скорее всего, потерял свои хвостовые плавники, запутавших в рыболовных сетях. Такая потеря может стать смертным приговором для млекопитающего.

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Горбатый кит, лишившийся хвоста был замечен во внутренних водах штата Вашингтон (США). Скорее всего он потерял свои хвостовые плавники, запутавшись в какой-то сетке или других рыболовных снастях. Об этом пишет CTW News.

Такая потеря может стать смертным приговором для существа, о котором в последний раз сообщалось в конце июля. Джессика Фаррер, директор по исследованиям Музея китов на вашингтонском острове Сан-Хуан, была в числе тех, кто отреагировал на сообщение о том, что 23 июля кит был замечен у соседнего острова. В рамках своей работы институт помогает реагировать на сообщения о выброшенных на берег или попавших в беду морских млекопитающих. Фаррер назвала зрелище душераздирающим.

По ее словам, с того дня больше не поступало сообщений о встрече с китом.

"Все испытывают эмоции, когда видят, как горбатый кит ныряет, и видят эти массивные хвостовые плавники, которые превышают 15 футов (4,6 м) в поперечнике, а вот это животное просто потеряло их. Это как если бы мы потеряли ноги", — сказала Фаррер.

По ее словам, эксперты, которым были переданы фотографии и видеозаписи кита, пришли к выводу, что он, скорее всего, потерял свои хвостовые плавники из-за запутывания. Но пока неизвестно, как это случилось на самом деле.

Эксперты полагают, что кит мог запутаться в рыболовных сетях Фото: The Whale Museum

По данным NOAA Fisheries, одна из опасностей, с которой сталкивается большинство млекопитающих в воде, — это запутывание в рыболовных снастях, таких как швартовые линии, ямы и сети. Другими угрозами являются столкновения с кораблями или лодками, а также потенциальное воздействие изменения климата на их кормовую базу.

По данным агентства, большинство горбатых китов в какой-то момент попадают в сети, но часто могут освободиться. Число китов, которые погибают после запутывания, остается неясным.

В прошлом году у берегов Вашингтона, Орегона и Калифорнии было зафиксировано 16 случаев запутывания китой, согласно статистике NOAA Fisheries. В 2016 году число подтвержденных случаев запутывания превысило 40.

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