С обеденной тарелки в аквариум: сотрудники ресторана заметили редкого оранжевого лобстера

Морской обитатель получил кличку Краш и вскоре будет осмотрен ветеринаром. Сотрудники ресторана рады, что смогли сохранить ему жизнь.

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В аквариуме Downtown Aquarium в Денвере (штат Колорадо, США) появился новый обитатель. Им стал редкий оранжевый лобстер, который был спасен из партии ракообразных, доставленных в ресторан Red Lobster в Пуэбло. Об этом пишет ABC News.

По словам представителей аквариума, многолетний сотрудник ресторана, работающий главным пекарем, заметил ярко-оранжевого лобстера во время распаковки груза и предупредил менеджеров ресторана. Сотрудники назвали его Краш (Crush) в честь легендарной оранжевой защиты Denver Broncos в период с 1976 по 1986 год.

"Я и многие из моей команды родились и выросли в Денвере, и поэтому, как только мы увидели оранжевый цвет, мы поняли, что Crush будет отличной кличкой", — сказала Кендра Кастендиек, генеральный менеджер ресторана.

Когда зоопарк Пуэбло не смог принять Краша, девушка позвонила в аквариум Даунтауна, который, по ее словам, сразу же заинтересовался. Кастендиек упаковала лобстера с пакетами со льдом в пластиковый контейнер и сама доставила его.

"Как только его акклиматизировали в карантинном аквариуме в Денвере, он сразу же стал очень активным и начал исследовать свой маленький уголок", — сказала она.

В аквариум положили шлем футбольной команды Denver Broncos Фото: Reddit

Сотрудники положили в аквариум шлем Denver Broncos, чтобы лобстер мог забраться в него и поиграть. Издание отмечает, что Краш будет осмотрен ветеринаром и после 30 дней карантина будет помещен в экспозицию "Lurks".

Лобстер был доставлен в ресторан Пуэбло от поставщика из Теннесси. По словам Кастендиек, он был пойман у одного из побережий Канады, но она не смогла уточнить, у какого именно.

Генетические мутации могут привести к появлению омаров оранжевого, голубого и желтого цвета. В аквариуме Downtown Aquarium обитает более 700 видов рыб.

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