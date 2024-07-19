З обідньої тарілки в акваріум: співробітники ресторану помітили рідкісного помаранчевого лобстера

Морський мешканець отримав кличку Краш і незабаром буде оглянутий ветеринаром. Співробітники ресторану раді, що змогли зберегти йому життя.

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В акваріумі Downtown Aquarium у Денвері (штат Колорадо, США) з'явився новий мешканець. Ним став рідкісний помаранчевий лобстер, врятований із партії ракоподібних, доставлених до ресторану Red Lobster у Пуебло. Про це пише ABC News.

За словами представників акваріума, багаторічний співробітник ресторану, який працює головним пекарем, помітив яскраво-помаранчевого лобстера під час розпакування вантажу і попередив менеджерів ресторану. Співробітники назвали його Краш (Crush) на честь легендарного помаранчевого захисту Denver Broncos у період з 1976 по 1986 рік.

"Я і багато хто з моєї команди народилися і виросли в Денвері, і тому, щойно ми побачили помаранчевий колір, ми зрозуміли, що Crush буде чудовим прізвиськом", — сказала Кендра Кастендієк, генеральний менеджер ресторану.

Коли зоопарк Пуебло не зміг прийняти Краша, дівчина зателефонувала до акваріума Даунтауна, який, за її словами, одразу ж зацікавився. Кастендієк упакувала лобстера з пакетами з льодом у пластиковий контейнер і сама доставила його.

"Щойно його акліматизували в карантинному акваріумі в Денвері, він одразу ж став дуже активним і почав досліджувати свій маленький куточок", — сказала вона.

В акваріум поклали шолом футбольної команди Denver Broncos Фото: Reddit

Співробітники поклали в акваріум шолом Denver Broncos, щоб лобстер міг залізти в нього і погратися. Видання зазначає, що Краш буде оглянутий ветеринаром і після 30 днів карантину буде поміщений в експозицію "Lurks".

Лобстера доставили в ресторан Пуебло від постачальника з Теннессі. За словами Кастендієк, його спіймали біля одного з узбереж Канади, але вона не змогла уточнити, біля якого саме.

Генетичні мутації можуть призвести до появи омарів помаранчевого, блакитного і жовтого кольору. В акваріумі Downtown Aquarium мешкає понад 700 видів риб.

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