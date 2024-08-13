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МирФан

Миллиардный ущерб: очень хитрые чайки "крадут" и разбивают телефоны

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Фото: SWNS | Исследование показало, что около половины британцев подвергались нападению чаек в поисках еды

Многие люди пострадали от нападения чаек. Некоторые птицы считают смартфоны едой, а других привлекает их блеск и они думают, что это насекомые.

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Чайки разбили смартфонов на 1,6 млрд фунтов стерлингов, показало исследование, проведенное в Великобритании. Об этом пишет Daily Star.

Опрос 2 000 британцев, проведенный экспертами MoneySuperMarket, показал, что количество претензий по поводу треснувших экранов смартфонов резко возросло. Только за последний год 56% жалоб на ремонт гаджетов были связаны с разбитыми телефонами, которые обошлись в среднем в 895 фунтов стерлингов. Исследование также показало, что из-за неуклюжести владельцев были разбиты 40% экранов, но некоторые были повреждены назойливыми чайками.

3% опрошенных заявили, что получили поврежденный телефон после нападения птиц. В Великобритании около 58 миллионов человек имеют смартфоны. Из этого следует, что более 1,7 миллиона жителей подверглись атакам чаек из воздуха, в результате чего они уронили свой телефон и разбили его. Некоторые птицы считают телефоны едой, а других привлекает их блеск и они думают, что это насекомые.

"Большинство трещин на экранах вызвано падением телефона на твердую поверхность — в общей сложности 40%. 10% опрошенных нами людей сказали, что уронили телефон из-за того, что у них были заняты руки, 3% уронили его в туалет, а 2% — из окна. Из опрошенных 3% сказали, что это произошло из-за нападения чайки", — сказал представитель MoneySuperMarket.

Чайки крадут еду, назойливые чайки, чайки нападают на людей, птица напала на человека, разбивают телефоны, чайка, чайка на пляже Fullscreen
Чайки разбили смартфонов на 1,6 млрд фунтов стерлингов
Фото: Reddit

Недавнее исследование показало, что около половины британцев подвергались нападению чаек в поисках еды. Среди наиболее популярных продуктов — чипсы, сухарики, сэндвичи, куриные наггетсы и жареная курица.

46-летний Дэн Уокер, бывший ведущий программы "Футбольный фокус", а ныне ведущий программы "5 новостей" на Пятом канале, ранее рассказывал, как чайка отщипнула его сосиску в кляре, когда он прогуливался по пляжу в 2019 году.

"Однажды на Брайтон-Бич я потерял сосиску в кляре из-за чайки. Когда они подходят близко и лично, чайки становятся большими единицами, и защитить себя и свои чипсы может быть очень сложно. Часто они атакуют сзади… они хитрые", — сказал британец.

Ранее Фокус сообщал, что люди заметили огромного горбатого кита без хвоста. Эксперты, которым были переданы фотографии животного, пришли к выводу, что он, скорее всего, потерял свои хвостовые плавники, запутавших в рыболовных сетях. Такая потеря может стать смертным приговором для млекопитающего.

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