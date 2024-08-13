Миллиардный ущерб: очень хитрые чайки "крадут" и разбивают телефоны

Многие люди пострадали от нападения чаек. Некоторые птицы считают смартфоны едой, а других привлекает их блеск и они думают, что это насекомые.

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Чайки разбили смартфонов на 1,6 млрд фунтов стерлингов, показало исследование, проведенное в Великобритании. Об этом пишет Daily Star.

Опрос 2 000 британцев, проведенный экспертами MoneySuperMarket, показал, что количество претензий по поводу треснувших экранов смартфонов резко возросло. Только за последний год 56% жалоб на ремонт гаджетов были связаны с разбитыми телефонами, которые обошлись в среднем в 895 фунтов стерлингов. Исследование также показало, что из-за неуклюжести владельцев были разбиты 40% экранов, но некоторые были повреждены назойливыми чайками.

3% опрошенных заявили, что получили поврежденный телефон после нападения птиц. В Великобритании около 58 миллионов человек имеют смартфоны. Из этого следует, что более 1,7 миллиона жителей подверглись атакам чаек из воздуха, в результате чего они уронили свой телефон и разбили его. Некоторые птицы считают телефоны едой, а других привлекает их блеск и они думают, что это насекомые.

"Большинство трещин на экранах вызвано падением телефона на твердую поверхность — в общей сложности 40%. 10% опрошенных нами людей сказали, что уронили телефон из-за того, что у них были заняты руки, 3% уронили его в туалет, а 2% — из окна. Из опрошенных 3% сказали, что это произошло из-за нападения чайки", — сказал представитель MoneySuperMarket.

Чайки разбили смартфонов на 1,6 млрд фунтов стерлингов Фото: Reddit

Недавнее исследование показало, что около половины британцев подвергались нападению чаек в поисках еды. Среди наиболее популярных продуктов — чипсы, сухарики, сэндвичи, куриные наггетсы и жареная курица.

46-летний Дэн Уокер, бывший ведущий программы "Футбольный фокус", а ныне ведущий программы "5 новостей" на Пятом канале, ранее рассказывал, как чайка отщипнула его сосиску в кляре, когда он прогуливался по пляжу в 2019 году.

"Однажды на Брайтон-Бич я потерял сосиску в кляре из-за чайки. Когда они подходят близко и лично, чайки становятся большими единицами, и защитить себя и свои чипсы может быть очень сложно. Часто они атакуют сзади… они хитрые", — сказал британец.

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