Мільярдні збитки: дуже хитрі чайки "крадуть" і розбивають телефони

Багато людей постраждали від нападу чайок. Деякі птахи вважають смартфони їжею, а інших приваблює їхній блиск і вони думають, що це комахи.

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Чайки розбили смартфонів на 1,6 млрд фунтів стерлінгів, показало дослідження, проведене у Великій Британії. Про це пише Daily Star.

Опитування 2 000 британців, проведене експертами MoneySuperMarket, показало, що кількість претензій з приводу тріснутих екранів смартфонів різко зросла. Тільки за останній рік 56% скарг на ремонт гаджетів були пов'язані з розбитими телефонами, які обійшлися в середньому в 895 фунтів стерлінгів. Дослідження також показало, що через незграбність власників було розбито 40% екранів, але деякі були пошкоджені настирливими чайками.

3% опитаних заявили, що отримали пошкоджений телефон після нападу птахів. У Великій Британії близько 58 мільйонів людей мають смартфони. З цього випливає, що понад 1,7 мільйона мешканців зазнали атак чайок з повітря, внаслідок чого вони впустили свій телефон і розбили його. Деякі птахи вважають телефони їжею, а інших приваблює їхній блиск і вони думають, що це комахи.

"Більшість тріщин на екранах спричинено падінням телефону на тверду поверхню — загалом 40%. 10% опитаних нами людей сказали, що впустили телефон через те, що у них були зайняті руки, 3% впустили його в туалет, а 2% — з вікна. З опитаних 3% сказали, що це сталося через напад чайки", — сказав представник MoneySuperMarket.

Чайки розбили смартфонів на 1,6 млрд фунтів стерлінгів Фото: Reddit

Нещодавнє дослідження показало, що близько половини британців зазнавали нападу чайок у пошуках їжі. Серед найпопулярніших продуктів — чипси, сухарики, сендвічі, курячі нагетси та смажена курка.

46-річний Ден Вокер, колишній ведучий програми "Футбольний фокус", а нині ведучий програми "5 новин" на П'ятому каналі, раніше розповідав, як чайка відщипнула його сосиску в клярі, коли він прогулювався пляжем 2019 року.

"Одного разу на Брайтон-Біч я втратив сосиску в клярі через чайки. Коли вони підходять близько і особисто, чайки стають великими одиницями, і захистити себе і свої чипси може бути дуже складно. Часто вони атакують ззаду... вони хитрі", — сказав британець.

Раніше Фокус повідомляв, що люди помітили величезного горбатого кита без хвоста. Експерти, яким було передано фотографії тварини, дійшли висновку, що вона, найімовірніше, втратила свої хвостові плавники, заплутавшись у рибальських сітках. Така втрата може стати смертним вироком для ссавця.

Також стало відомо, що риба біля дверей житлових будинків породила "біблійні" страхи про апокаліпсис. Джоанна Мак та її чоловік були налякані, коли помітили двох сомів на землі у своєму дворі. Багато людей встигли згадати про біблійне пророцтво, яке попереджає про можливий апокаліпсис.