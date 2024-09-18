Козеня зі зрощеними очима переконало людей у тому, що вони знайшли інопланетянина (фото)

Очні яблука тварини з'єднані посередині, у неї немає повік і вона не може моргати. Господар козеняти Кхері Раджак зазначив, що двоє інших малюків кози народилися нормальними.

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Козеня, яке народилося зі зрощеними очима, змусило місцевих жителів в Індії повірити в те, що вони знайшли інопланетянина. Багато людей вишикувалися в довгі черги, щоб поглянути на незвичайну тварину. Про це пише Daily Star.

Господар козеняти Кхері Раджак був здивований, коли вперше побачив його. Очні яблука тварини з'єднані посередині, у неї немає повік і вона не може моргати. Чоловік повідомив, що двоє інших малюків кози народилися нормальними й абсолютно здоровими.

Видання зазначає, що утворилися довгі черги, люди стікалися подивитися на незвичайну тварину. Кхері розповів, що коза "обсипала свого незвичайного малюка любов'ю і тримала його поруч".

Очні яблука тварини з'єднані посередині, у неї немає повік і вона не може моргати Фото: Jam Press

Припускають, що "інопланетний вигляд" козеняти зумовлений генетичним розладом. Можливо, воно страждає на циклопію — вроджений дефект, що характеризується злиттям орбіт у єдину порожнину, яка містить одне око.

Циклопія може бути спричинена генетичними мутаціями, впливом речовин, що спричиняють вади розвитку, хромосомними аномаліями, хворобою матері або поганим харчуванням. Більшість ембріонів із таким дефектом народжуються мертвими, але невеликій кількості все ж вдається вижити. Цей стан рідко зустрічається у тварин і ще рідше в людей.

Раніше Фокус повідомляв, що в заповіднику народилася одна з найнебезпечніших птахів у світі. Вони можуть виростати до 1,8 метра у висоту. Птахи завоювали репутацію найнебезпечніших на планеті завдяки своїй дивовижній здатності розрізати кігтями предмети на частини.

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