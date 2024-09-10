Кігті як у динозавра: у заповіднику народилася одна з найнебезпечніших птахів у світі (фото)

Птахи можуть виростати до 1,8 метра у висоту. Вони завоювали репутацію найнебезпечніших на планеті завдяки своїй дивовижній здатності розрізати кігтями предмети на частини.

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У Великій Британії вилупився птах, якого прозвали "найнебезпечнішим" у світі. Про це пише Daily Star.

Південний казуар мешкає на півночі Австралії та Нової Гвінеї, але нещодавно один малюк з'явився на світ у малоймовірному місці — у Глостерширі (Англія). Протягом 25 років у національному парку Birdland у Буртон-он-те-Уотер намагалися завести смертельно небезпечним птахом, і нарешті старання співробітників були винагороджені.

"Коли ми вперше побачили крихітне пташеня, це був особливий момент. Казуари мають репутацію одних із найнебезпечніших птахів у світі, і їхні розміри, швидкість і сила в поєднанні з 10-сантиметровими пазурами, схожими на кинджали, означають, що ми повинні ставитися до турботи про них дуже серйозно", — сказав Алістер Кін, доглядач парку.

Птахи можуть виростати до шести футів (1,8 метра) у висоту і заслужили репутацію найнебезпечніших на планеті завдяки своїй дивовижній здатності розрізати предмети на частини. Після страусів і ему вони є третіми за висотою птахами. Вони можуть важити до 76 кг. Самки казуара більші за самців. Їхні кігті схожі на кігті велоцираптора.

Птахи можуть виростати до 1,8 метра у висоту Фото: Birdland Park and Gardens

Пологи, що відбулися в Birdland, — перші в Європі цього року і перші у Великій Британії з 2021 року. Інші птахи цього виду перебувають у Birdland з 2012 року і є частиною програми під назвою European Endangered Species Programme.

Раніше Фокус повідомляв, що дуже хитрі чайки "крадуть" і розбивають телефони. Багато людей постраждали від нападу чайок. Деякі птахи вважають смартфони їжею, а інших приваблює їхній блиск і вони думають, що це комахи.

Також стало відомо, що люди помітили величезного горбатого кита без хвоста. Експерти, яким було передано фотографії тварини, дійшли висновку, що вона, найімовірніше, втратила свої хвостові плавники, заплутавшись у рибальських сітках. Така втрата може стати смертним вироком для ссавця.