Люди залишають домівки: у Європі борються з навалою агресивних "супермурах" (відео)

Комахи пошкоджують інфраструктуру і вторгаються в будинки людей, змушуючи їх навіть переїжджати. Вони також спричинили кілька відключень електрики, перегризаючи кабелі.

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Європейські країни, такі як Німеччина, Франція і Швейцарія, намагаються стримати навалу мурашок Tapinoma magnum — виду, якого, за словами експертів, "практично неможливо позбутися". Про це пише Oddity Central.

Мурахи Tapinoma magnum, які зазвичай мешкають у Середземномор'ї, на Близькому Сході та в Північній Африці, нещодавно "почали вторгнення" в Європу. Протягом останніх кількох років ці крихітні комахи (розміром не більше ніж 3 мм) бешкетували в деяких із найрозвиненіших країн світу, привчаючи їхніх жителів до страху. Цей вид славиться своєю здатністю швидко поширюватися великими територіями, а також своєю живучістю. Експерти стверджують, що крихітні мурахи мають сотні королев і можуть створювати кілька невеликих колоній, які, замість того щоб нападати одна на одну, об'єднуються в одну суперколонію з мільйонами особин. Вони невпинно шукають ресурси, прогризаючи стіни, тротуари й навіть інтернет-кабелі чи електрику.

"Ми боремося з ними, але нічого не допомагає. Це нове явище, і ніхто не знає, як із ним боротися", — каже житель Орво, міста на північному заході Франції.

Мурахи, які зазвичай мешкають на Близькому Сході та в Північній Африці, нещодавно "почали вторгнення" в Європу Фото: Facebook

Ще кілька років тому мурахи Tapinoma mangum водилися тільки на південному острові Корсика, але сьогодні цей вид поширився по більшій частині Франції, пошкоджуючи інфраструктуру, вторгаючись у будинки людей, кусаючи їх і загрожуючи сільськогосподарському сектору країни. Місцева влада, схоже, безсила в боротьбі з інвазивним видом, а деякі найвідчайдушніші жителі навіть продали свої будинки й переїхали в інші райони.

Видання зазначає, що ніхто не може точно сказати, як крихітні мурахи потрапили з Північної Африки в Німеччину, але є підстави вважати, що вони проникли в країну зі Швейцарії. Спочатку ці комахи були помічені в прикордонному місті Леррах, але потім їхня навала швидко поширилася на міста Кель, Гайдельберг і Карлсруе, а тепер дісталася і до Штутгарта.

"Це, безумовно, психологічний тягар для людей. Це зачіпає їхні будинки та майно. І вони почуваються безпорадними, бо нічого не можуть із цим вдіяти. Зараз мурахи домінують у моїй повсякденній роботі. Вони практично захопили мене. Мені навіть сняться мурахи — це майже неможливо", — сказав Грегор Кошате, відповідальний за охорону довкілля в Келі.

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