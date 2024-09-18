12-річний хлопчик "здолав" 200-кілограмового ведмедя, щоб урятувати життя батька (фото)

Оуен Бейєрман довгий час займався з батьком Раяном полюванням. У критичній ситуації хлопчик залишався спокійним і зміг застрелити величезного чорного ведмедя.

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У США 12-річний Оуен Бейєрман врятував свого батька Раяна під час полювання від нападу величезного 200-кілограмового ведмедя. Про це пише Star Tribune.

Оуен Бейерман з Рівер Фоллз, штат Вісконсин, застрелив величезного чорного ведмедя, перш ніж той встиг смертельно поранити його батька. Жахливий інцидент стався після того, як Раян виявився притиснутим звіром до землі.

"Моя ліва щока була розсічена, а з розрізу сочилася кров. На лобі було два сліди від іклів, і моє обличчя було забризкане кров'ю. Ведмідь боровся за своє життя, а я — за своє життя", — згадує батько хлопчика.

Чоловік вирушив із сином на полювання. Хлопчик помітив ведмедя в лісі біля їхнього сімейного будиночка для відпочинку. Озброївшись мисливською рушницею 350 Legend, він вистрілив у тварину, але постріл тільки поранив звіра, який зник. Батько з сином хотіли вистежити ведмедя в густому лісі, але їхні пошуки виявилися безрезультатними, доки їхній сусід не запропонував допомогу свого собаки-слідопита.

Хлопчик врятував свого батька від ведмедя під час полювання Фото: Star Tribune

Після того, як група знайшла пораненого звіра, Раян зробив вісім пострілів з відстані всього 1,8 метра. Однак, не маючи можливості точно прицілитися, він щоразу промахувався. У результаті ведмідь напав на нього, збивши з ніг. Коли кігті та зуби тварини були лише за кілька сантиметрів від його обличчя, він інстинктивно затулився рукою. Почувши хрускіт, чоловік вирішив, що ведмідь зламав йому руку.

У цей час Оуен, який часто бував на полюванні, залишався спокійним. Взявши рушницю, він влучно вистрілив у звіра і вбив його. Потім хлопчик покликав на допомогу сусідів, які допомогли його батькові дістатися до лікарні. Раяну наклали 23 шви на рану на щоці, а також лікували проколи в руці і поріз, який також потребував накладання швів.

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