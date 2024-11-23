Мрія про тихе життя біля струмка обернулася для жінки справжнім кошмаром (фото)

У спробі захистити свою власність Таралін Ромеро встановила таблички з написом "Приватна територія", щоб обмежити доступ. Однак це викликало бурхливу реакцію серед місцевих жителів, які любили відпочивати біля струмка.

Коли Таралін Ромеро разом із партнером і його дочкою переїхала в будинок на мальовничому березі Ведмежого струмка в селі Кіттредж, штат Колорадо (США), їй здавалося, що вона знайшла ідеальне місце для спокійного життя. Однак незабаром ситуація змінилася. Про це пише Fox News.

Сніг укривав землю, струмок повільно пробивався крізь кучугури, а в околицях чулися тільки звуки дикої природи. Однак із приходом весни й розталим снігом ідилія перетворилася на хаос: Ведмежий струмок, розташований на кордоні її ділянки, став популярним місцем відпочинку для десятків сімей і дітей. У результаті виникли конфлікти, які розділили село і перетворили Ромеро на небажану героїню місцевої драми.

Навесні 2021 року, незабаром після переїзду, Ромеро помітила, що рибалки почали заходити на територію струмка, що межує з її ділянкою. Улітку ситуація погіршилася: сім'ї приїжджали з прилеглих районів, приносячи із собою охолоджувальні бокси, іграшки та надувні круги. До кінця дня земля була завалена підгузками, зламаними гілками, порожніми пляшками й навіть одягом.

"Я переживала за безпеку. Що, якщо хтось потоне або отримає травму? Це було величезною відповідальністю для нас", — згадує американка.

Влітку люди приїжджали відпочивати до струмка Фото: FOX News

Спочатку Ромеро намагалася м'яко пояснити відвідувачам, що це приватна територія. Однак багато хто стверджував, що колишні власники дозволяли використовувати ділянку. У спробі захистити свою власність Ромеро встановила таблички з написом "Приватна територія: тільки для мешканців і запрошених гостей" і навіть натягнула огорожу, щоб обмежити доступ. Це викликало бурхливу реакцію серед місцевих жителів.

"Коли з'явилася огорожа, люди буквально збожеволіли. Вони почали навмисно порушувати кордони, влаштовувати галас і навіть погрожувати нам", — розповідає жінка.

У соціальних мережах жителі почали активно обговорювати ситуацію. Дехто звинувачував Ромеро в жадібності та відсутності емпатії, стверджуючи, що вона "вкрала землю, яка завжди була громадським місцем".

Після відпочивальник завжди залишалося багато сміття Фото: FOX News

Проблему посилила невизначеність у визначенні меж ділянки. Представники округу припустили, що річище струмка могло зміститися з моменту складання перших кадастрових карт у 1920-х роках. У той час як влада займалася уточненням меж, жителі села продовжували використовувати територію, ігноруючи протести Ромеро.

"Люди приходили не для того, щоб грати чи відпочивати. Вони цілеспрямовано намагалися нас принизити, кричали й погрожували", — каже вона.

Після обговорень у Facebook до конфлікту долучилися люди з інших районів.

"Це стало чимось на зразок національного скандалу. Нас стали ненавидіти люди, які ніколи не були в нашому селі", — розповіла вона.

Ромеро стверджує, що її представили як "ворога дитячих розваг", що призвело до ще більшого загострення конфлікту. Американка продовжує боротися за свою власність і право на спокійне життя.

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