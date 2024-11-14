У "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник: хто готовий ризикнути (фото)

Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.

Chesil Cliff House, побудований на скелястому узбережжі Девона (Англія), за останні 12 років став символом нещасть і невдач для його власника Едварда Шорта. Споруда не тільки залишила чоловіка в боргах, а й позбавила шлюбу. Зараз будинок може отримати нового власника. Про це пише Daily Star.

Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Задуманий як мрія і сміливий архітектурний проєкт, будинок перетворився для британця на фінансову катастрофу, залишивши його з боргом у 7 мільйонів фунтів стерлінгів і зруйнувавши його шлюб. Споруда була показана в популярному шоу Channel 4 "Grand Designs" 2019 року, де його драматична історія торкнулася багатьох глядачів, і епізод швидко отримав назву "найсумнішого" в історії телепередачі.

Шорт зізнався, що проєкт приніс у його життя величезну напругу, особливо важко було його тепер уже колишній дружині Гейзел.

"Я ніколи не хотів піддавати її цьому кошмару", — розповідав він.

За останні 12 років будинок став символом нещасть і невдач для його власника Едварда Шорта Фото: SWNS

Попри всі невдачі та чутки, Chesil Cliff House досі привертає увагу потенційних покупців. Однак тепер будівля потребує значних доопрацювань, щоб вона була повністю придатною для проживання. Видання зазначає, що переломний момент у сазі з будинком на скелі може настати завдяки новому покупцеві — колишньому охоронцю Майкла Джексона, мільйонерові та майстру бойових мистецтв Метту Фіддесу. У минулому він уже пропонував 7,5 мільйона фунтів за будинок, але тоді Едвард Шорт відмовився, вимагаючи 10 мільйонів фунтів. Тепер, коли вартість знижено до 5 мільйонів фунтів, Фіддес знову виявив інтерес.

Колишній охоронець розглядає будинок як варіант для розкішного подарунка своїй дружині Монік на Різдво і заявив, що хоче завершити операцію в "чорну п'ятницю", 29 листопада. Однак, за його словами, крім вартості придбання, Chesil Cliff House потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі 2 мільйонів фунтів для завершення ремонту і створення безпечного та комфортного середовища.

"Цей будинок на скелі, безумовно, приваблює своєю унікальністю і панорамними краєвидами на заході сонця", — зазначив Фіддес, додавши, що спостерігав за зміною ціни й "чекав слушного моменту".

Колишній охоронець Майла Джексона, майстер бойових мистецтв, Метт Фіддес Фото: SWNS

Мільйонер також розповів, що з ранніх років вкладається в нерухомість, і, попри чарівність будинку, вважає, що навіть 5 мільйонів фунтів для нього — завищена ціна. Фіддес планує безпосередньо звернутися до банківських агентів, щоб переконати їх прийняти його пропозицію.

"Для дружини це буде більш ніж гідний подарунок", — додав він, згадуючи, що торік купив Монік Ferrari, який незабаром пошкодили під час в'їзду у ворота їхнього будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що пожежну частину переробили на будинок вартістю близько $8 млн. Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

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