Розкіш і стиль: пожежну частину було перероблено на будинок вартістю близько $8 млн (фото)

Будівля, в якій знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси", пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами й захопливими панорамними краєвидами.

Знаменитий "пожежний будинок" у Сан-Франциско (США) виставлено на продаж за $7,95 млн. Про це пише Robb Report.

Будівля розташована в тихому районі Noe Valley. У покупців з'явився рідкісний шанс придбати незвичайну нерухомість з насиченою історією: останній у місті відреставрований "пожежний будинок", датований 1909 роком. Будівлю було переобладнано на розкішну резиденцію й оцінено в 7,95 млн доларів.

Споруда, в якій понад два десятиліття тому знімали сцени культового фільму "Щоденники принцеси" з Енн Гетевей, пройшла довгий шлях від кінного пожежного депо до унікального будинку зі збереженими елементами та захопливими панорамними краєвидами.

У 1958 році будівля вийшла зі служби, після чого її придбала на аукціоні художниця Бет Ван Гоесен і дизайнер Марк Адамс, перетворивши її на приватну резиденцію Фото: Open Homes Photography Inc

Спочатку будівля слугувала будинком для пожежної команди № 44, після чого була перебудована в стилі "місіонерського відродження", популярного в Сан-Франциско на початку XX століття. 1958 року будівля вийшла зі служби, після чого її придбала на аукціоні художниця Бет Ван Гоесен і дизайнер Марк Адамс, перетворивши її на приватну резиденцію. У 2007 році власники провели масштабний ремонт, додавши ліфт, обладнану кухню з коморою для дворецького, просторі мармурові ванні кімнати, тренажерний зал і зони для відпочинку.

Кожна з п'яти спалень будинку містить унікальні деталі, що відображають історичну цінність будівлі. На першому поверсі розташовані вітальня й офіс з баром, що переходять у приватний гараж. У підвалі розташована спортивна зала з кімнатою для напоїв і гостьова спальня з виходом у внутрішній двір. Головна спальня на верхньому поверсі, прикрашена двома вбиральнями й просторою ванною, виходить на приватну терасу, де можна насолодитися захопливими краєвидами на місто і затоку.

Гостьова спальня з виходом у внутрішній двір Фото: Open Homes Photography Inc

Особливою прикрасою будинку стали центральні сходи, виконані зі скла і сталі, що йдуть по всій будівлі. Невеликі, але виразні деталі, як-от оригінальний пожежний сигнальний дзвін і двоповерховий пожежний стовп, додають будівлі історичного шарму, зберігаючи зв'язок із її минулим.

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