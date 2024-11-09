Роскошь и стиль: пожарная часть была переделана в дом стоимостью около $8 млн (фото)

Здание, в котором снимались сцены культового фильма "Дневники принцессы", прошло долгий путь от конного пожарного депо до уникального дома с сохраненными элементами и захватывающими панорамными видами.

Знаменитый "пожарный дом" в Сан-Франциско (США) выставлен на продажу за $7,95 млн. Об этом пишет Robb Report.

Здание находится в тихом районе Noe Valley. У покупателей появился редкий шанс приобрести необычную недвижимость с насыщенной историей: последний в городе отреставрированный "пожарный дом", датируемый 1909 годом. Здание было переоборудовано в роскошную резиденцию и оценено в 7,95 млн долларов.

Постройка, в котором более двух десятилетий назад снимались сцены культового фильма "Дневники принцессы" с Энн Хэтэуэй, прошла долгий путь от конного пожарного депо до уникального дома с сохраненными элементами и захватывающими панорамными видами.

В 1958 году здание вышло из службы, после чего его приобрела на аукционе художница Бет Ван Хоесен и дизайнер Марк Адамс, превратив его в частную резиденцию Фото: Open Homes Photography Inc

Первоначально здание служило домом для пожарной командой № 44 после чего было перестроено в стиле "миссионерского возрождения", популярного в Сан-Франциско в начале XX века. В 1958 году здание вышло из службы, после чего его приобрела на аукционе художница Бет Ван Хоесен и дизайнер Марк Адамс, превратив его в частную резиденцию. В 2007 году владельцы провели масштабный ремонт, добавив лифт, оборудованную кухню с кладовой для дворецкого, просторные мраморные ванные комнаты, тренажерный зал и зоны для отдыха.

Каждая из пяти спален дома включает уникальные детали, отражающие историческую ценность здания. На первом этаже расположены гостиная и офис с баром, переходящие в частный гараж. В подвале находится спортивный зал с комнатой для напитков и гостевая спальня с выходом во внутренний двор. Главная спальня на верхнем этаже, украшенная двумя гардеробными и просторной ванной, выходит на частную террасу, где можно насладиться захватывающими видами на город и залив.

Гостевая спальня с выходом во внутренний двор Фото: Open Homes Photography Inc

Особым украшением дома стала центральная лестница, выполненная из стекла и стали, которая идет по всему зданию. Небольшие, но выразительные детали такие как оригинальный пожарный сигнальный колокол и двухэтажный пожарный столб добавляют зданию исторического шарма, сохраняя связь с его прошлым.

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