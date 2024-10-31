Повсюду крысы: люди жалуются на "соседей из ада", из-за которых болеют их дети (фото)

Местные жители говорят, что мусор привлекает крыс и создает серьезные риски для здоровья детей, многие из которых уже жалуются на недомогание.

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Жители Пич-авеню в Стаффорде (Англия) изо дня в день живут среди мусора, который накапливают их соседи. Двор и подъезд одного из домов полностью завалены обломками мебели, холодильниками и другими отходами. Об этом пишет Daily Star.

Местные жители говорят, что мусор привлекает крыс и создает серьезные риски для здоровья детей, многие из которых уже жалуются на недомогание. Родители бьют тревогу, указывая, что дети вынуждены проходить мимо этой свалки по дороге в школу, подвергаясь опасности.

"Мой сын не ходит в школу уже восемь недель из-за обострения астмы, вызванного плохой экологией на улице. Я много раз обращалась с жалобами, но до сих пор ничего не изменилось", — рассказывает одна из матерей, которая с августа прошлого года ведет борьбу с местным советом.

По ее словам, мусорная куча продолжает расти, а вместе с ней усиливается антисанитария.

Проблему дополняют ночные вечеринки и попытки соседей сжигать мусор на месте Фото: SWNS

Проблему дополняют ночные вечеринки и попытки соседей сжигать мусор на месте, что приводит к постоянным выездам пожарных.

"Это настоящая угроза здоровью всех нас", — добавила она.

Местные жители говорят, что мусор привлекает крыс Фото: SWNS

Местный бизнесмен Джейсон Гловер попал под шквал критики после того, как его ошибочно связали с накопившимся мусором. В социальных сетях распространилась информация, что именно его компания якобы сбрасывает отходы, однако Гловер заверил, что мусор принадлежит его брату, который занимается этой деятельностью вместе с несколькими товарищами. Он пояснил, что, несмотря на неоднократные попытки помочь родственнику, изменить ситуацию не удается, и подчеркнул, что его компания не имеет отношения к происходящему.

В ответ на жалобы Совет Стаффорд Боро заявил, что юридические действия уже начаты для устранения ситуации, однако до завершения процесса больше ничего сказать не могут.

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