Тайна под полом: пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы

После покупки нового дома Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

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Эмма Харрисон и Рис Стейнер из Англии были потрясены, узнав, что в их недавно купленном викторианском доме, которы они ремонтируют, хранится тайное сокровище — 127-летний колодец. В одном из своих видео в TikTok пара показала, что они сделали со своей находкой.

Семейная пара в прошлом году приобрела старинный дом в Малверн-Хиллз. Они были поражены "жуткой" особенностью, скрывавшейся под полом в кухне.

После проведения ремонтных работ на кухне пара была шокирована, обнаружив колодец глубиной 6 метров, который хорошо скрывала плитка. Ролик с рассказом о необычной находке набрал почти 11 млн просмотров.

"В прошлом году мы с партнером купили старый викторианский дом, в котором под полом на кухне была странная особенность. Оказалось, что это маленькое отверстие в полу на самом деле превратилось вот в это… Оно очень крутое, но и очень жуткое", — рассказала Эмма.

Затем женщина показала колодец, который, по их мнению, был построен в 1880-х годах. Такое заключение пара сделала после изучения исторических карт.

Теперь они планируют установить над колодцем стеклянную столешницу, чтобы сделать его особенным элементом комнаты. Отвечая на вопросы людей, Эмма подтвердила, что из отверстия не пахнет, плесени нет и что он в хорошем состоянии.

Семейная пара планирует установить над колодцем стеклянную столешницу Фото: TikTok

Однако не все пользователи соцсети были убеждены, что находка пары безопасна. Зрители в комментариях отметили, что колодец похож на что-то из "фильма ужасов".

"Я видел "Звонок". Закройте его", "Не кажется ли вам, что не зря его забетонировали в 50 слоев", 'Крутая штука, но неужели вы хотите смотреть в бездну, когда все огни выключены?", "Стекло — это, конечно, круто, но как насчет люка для гостей, которые засиделись в гостях", "Ты только что открыла портал для призраков, малышка", "Вот так и начинаются фильмы ужасов, основанные на реальных событиях", — писали они.

В старом викторианском доме также есть старый погреб, который они планируют превратить в бар в стиле спикизи в следующем году.

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