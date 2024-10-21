Таємниця під підлогою: пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники

Після купівлі нового будинку Емма Гаррісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

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Емма Гаррісон і Ріс Стейнер з Англії були приголомшені, дізнавшись, що в їхньому нещодавно купленому вікторіанському будинку, який вони ремонтують, зберігається таємний скарб — 127-річний колодязь. В одному зі своїх відео в TikTok пара показала, що вони зробили зі своєю знахідкою.

Сімейна пара торік придбала старовинний будинок у Малверн-Гіллз. Вони були вражені "моторошною" особливістю, що ховалася під підлогою в кухні.

Після проведення ремонтних робіт на кухні пара була шокована, виявивши колодязь глибиною 6 метрів, який добре приховувала плитка. Ролик із розповіддю про незвичайну знахідку набрав майже 11 млн переглядів.

"Минулого року ми з партнером купили старий вікторіанський будинок, у якому під підлогою на кухні була дивна особливість. Виявилося, що цей маленький отвір у підлозі насправді перетворився ось на ось це... Він дуже крутий, але й дуже моторошний", — розповіла Емма.

Потім жінка показала колодязь, який, на їхню думку, був побудований у 1880-х роках. Такий висновок пара зробила після вивчення історичних карт.

Тепер вони планують встановити над колодязем скляну стільницю, щоб зробити його особливим елементом кімнати. Відповідаючи на запитання людей, Емма підтвердила, що з отвору не пахне, плісняви немає і що він у хорошому стані.

Сімейна пара планує встановити над колодязем скляну стільницю Фото: TikTok

Однак не всі користувачі соцмережі були переконані, що знахідка пари безпечна. Глядачі в коментарях зазначили, що колодязь схожий на щось із "фільму жахів".

"Я бачив "Дзвінок". Закрийте його", "Чи не здається вам, що не дарма його забетонували в 50 шарів", "Крута штука, але невже ви хочете дивитися в безодню, коли всі вогні вимкнені?", "Скло — це, звісно, круто, але як щодо люка для гостей, які засиділися в гостях", "Ти щойно відкрила портал для привидів, малятко", "Ось так і починаються фільми жахів, засновані на реальних подіях", — писали вони.

У старому вікторіанському будинку також є старий льох, який вони планують перетворити на бар у стилі спікізі наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що будинки в житловому районі хочуть знести через проблеми з ґрунтом. Майкл Кеог, який прожив в одному з них чверть століття, розповів, що будівлі стали головною мішенню для вандалів і викрадачів металу.

Також стало відомо, що незнайомка отримала права на будинок вартістю $4 млн без відома власника. Крейг Адамс продовжує жити у своєму помешканні разом із дружиною, однак за документами воно більше йому не належить. Новою власницею стала Доун Мангам, яка вказала чоловіка як свого боржника.