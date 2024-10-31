Всюди щури: люди скаржаться на "сусідів із пекла", через яких хворіють їхні діти (фото)

Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, чимало з яких уже скаржаться на нездужання.

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Жителі Піч-авеню в Стаффорді (Англія) день у день живуть серед сміття, яке накопичують їхні сусіди. Двір і під'їзд одного з будинків повністю завалені уламками меблів, холодильниками та іншими відходами. Про це пише Daily Star.

Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів і створює серйозні ризики для здоров'я дітей, багато з яких уже скаржаться на нездужання. Батьки б'ють на сполох, вказуючи, що діти змушені проходити повз це звалище дорогою до школи, наражаючись на небезпеку.

"Мій син не ходить до школи вже вісім тижнів через загострення астми, спричинене поганою екологією на вулиці. Я багато разів зверталася зі скаргами, але досі нічого не змінилося", — розповідає одна з матерів, яка з серпня минулого року веде боротьбу з місцевою радою.

За її словами, сміттєва купа продовжує зростати, а разом із нею посилюється антисанітарія.

Проблему доповнюють нічні вечірки та спроби сусідів спалювати сміття на місці Фото: SWNS

Проблему доповнюють нічні вечірки та спроби сусідів спалювати сміття на місці, що призводить до постійних виїздів пожежників.

"Це справжня загроза здоров'ю всіх нас", — додала вона.

Місцеві жителі кажуть, що сміття приваблює щурів Фото: SWNS

Місцевий бізнесмен Джейсон Гловер потрапив під шквал критики після того, як його помилково пов'язали зі сміттям, що накопичилося. У соціальних мережах поширилася інформація, що саме його компанія нібито скидає відходи, проте Гловер запевнив, що сміття належить його брату, який займається цією діяльністю разом із кількома товаришами. Він пояснив, що, попри неодноразові спроби допомогти родичу, змінити ситуацію не вдається, і наголосив, що його компанія не має стосунку до того, що відбувається.

У відповідь на скарги Рада Стаффорд Боро заявила, що юридичні дії вже розпочато для усунення ситуації, однак до завершення процесу більше нічого сказати не можуть.

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