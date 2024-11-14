У "самого грустного дома" на скале может появиться новый владелец: кто готов рискнуть (фото)

Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Мужчина погряз в долгах и потерял жену.

Chesil Cliff House, построенный на скалистом побережье Девона (Англия), за последние 12 лет стал символом несчастий и невезений для его владельца Эдварда Шорта. Постройка не только оставила мужчину в долгах, но и лишила брака. Сейчас дом может получить нового владельца. Об этом пишет Daily Star.

Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Задуманный как мечта и смелый архитектурный проект, дом превратился для британца в финансовую катастрофу, оставив его с долгом в 7 миллионов фунтов стерлингов и разрушив его брак. Постройка была показана в популярном шоу Channel 4 "Grand Designs" в 2019 году, где его драматическая история затронула многих зрителей, и эпизод быстро получил название "самого грустного" в истории телепередачи.

Шорт признался, что проект принес в его жизнь огромное напряжение, особенно трудно было его теперь уже бывшей жене Хейзел.

"Я никогда не хотел подвергать ее этому кошмару", — рассказывал он.

За последние 12 лет дом стал символом несчастий и невезений для его владельца Эдварда Шорта Фото: SWNS

Несмотря на все неудачи и слухи, Chesil Cliff House до сих пор привлекает внимание потенциальных покупателей. Однако теперь здание требует значительных доработок, чтобы оно было полностью пригодным для проживания. Издание отмечает, что переломный момент в саге с домом на скале может наступить благодаря новому покупателю — бывшему телохранителю Майкла Джексона, миллионеру и мастеру боевых искусств Мэтту Фиддесу. В прошлом он уже предлагал 7,5 миллиона фунтов за дом, но тогда Эдвард Шорт отказался, требуя 10 миллионов фунтов. Теперь, когда стоимость снижена до 5 миллионов фунтов, Фиддес вновь проявил интерес.

Бывший телохранитель рассматривает дом как вариант для роскошного подарка своей жене Моник на Рождество и заявил, что хочет завершить сделку в "черную пятницу", 29 ноября. Однако, по его словам, помимо стоимости приобретения, Chesil Cliff House потребует дополнительных инвестиций в размере 2 миллионов фунтов для завершения ремонта и создания безопасной и комфортной среды.

"Этот дом на скале определенно привлекает своей уникальностью и панорамными видами на закате", — отметил Фиддес, добавив, что наблюдал за изменением цены и "ждал подходящего момента".

Бывший телохранитель Майла Джексона, мастер боевых искусств, Мэтт Фиддес Фото: SWNS

Миллионер также рассказал, что с ранних лет вкладывается в недвижимость, и, несмотря на обаяние дома, считает, что даже 5 миллионов фунтов для него — завышенная цена. Фиддес планирует напрямую обратиться к банковским агентам, чтобы убедить их принять его предложение.

"Для жены это будет более чем достойный подарок", — добавил он, вспоминая, что в прошлом году купил Моник Ferrari, который вскоре повредили при въезде в ворота их дома.

Ранее Фокус сообщал, что пожарная часть была переделана в дом стоимостью около $8 млн. Здание, в котором снимались сцены культового фильма "Дневники принцессы", прошло долгий путь от конного пожарного депо до уникального дома с сохраненными элементами и захватывающими панорамными видами.

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