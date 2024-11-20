Чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом (фото)

У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко.

Чоловік із Китаю перетворив крихітну вбиральню на мініатюрну квартиру з ліжком над унітазом. Про це пише видання What's The Jam.

Ця робота була представлена на популярній платформі Xiaohongshu і викликала безліч обговорень.

Незвичайне дизайнерське рішення викликало інтерес у мережі: мешканець Гонконгу перетворив крихітну вбиральню площею всього 32 квадратних фути на функціональну житлову зону.

У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко. Для його встановлення чоловік спорудив дерев'яну раму навколо унітазу, на яку помістив матрац розміром 95×148 см. Доступ до ліжка забезпечується за допомогою дерев'яних сходів, а стандартні двері туалету довелося демонтувати.

У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко... Фото: Jam Press

На опублікованих фото можна побачити автора проєкту, який тестує свою конструкцію. Однак простір виявився настільки вузьким, що чоловік не може повністю випрямити ноги на ліжку — вони звисають за його межі. Проте він продемонстрував, що місця для використання унітаза достатньо, хоча для доступу до раковини високим людям доведеться пригинатися.

Як зазначає видання, це незвичайне рішення більше підійде людям, нижчим за 5 футів 8 дюймів (близько 173 см). Попри деяку тісноту, проєкт вражає своєю винахідливістю. Компанії-декоратори в Гонконзі нерідко експериментують з облаштуванням крихітних приміщень, демонструючи, як можна ефективно використовувати мінімальний простір.

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