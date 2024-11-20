Мужчина превратил уборную в крошечную квартиру, установив кровать над туалетом (фото)

В компактном пространстве разместились туалет, небольшая раковина, душевая кабина и, что самое удивительное, полноценная кровать.

Мужчина из Китая превратил крошечную уборную в миниатюрную квартиру с кроватью над унитазом. Об этом пишет издание What's The Jam.

Эта работа была представлена на популярной платформе Xiaohongshu и вызвала множество обсуждений.

Необычное дизайнерское решение вызвало интерес в сети: житель Гонконга преобразовал крошечную уборную площадью всего 32 квадратных фута в функциональную жилую зону.

В компактном пространстве разместились туалет, небольшая раковина, душевая кабина и, что самое удивительное, полноценная кровать. Для ее установки мужчина соорудил деревянную раму вокруг унитаза, на которую поместил матрас размером 95×148 см. Доступ к кровати обеспечивается при помощи деревянной лестницы, а стандартную дверь туалета пришлось демонтировать.

В компактном пространстве разместились туалет, небольшая раковина, душевая кабина и, что самое удивительное, полноценная кровать Фото: Jam Press

На опубликованных фото можно увидеть автора проекта, тестирующего свою конструкцию. Однако пространство оказалось настолько узким, что мужчина не может полностью выпрямить ноги на кровати — они свисают за ее пределы. Тем не менее он продемонстрировал, что места для использования унитаза достаточно, хотя для доступа к раковине высоким людям придется пригибаться.

Как отмечает издание, это необычное решение больше подойдет людям ниже 5 футов 8 дюймов (около 173 см). Несмотря на некоторую тесноту, проект впечатляет своей изобретательностью. Компании-декораторы в Гонконге нередко экспериментируют с обустройством крошечных помещений, демонстрируя, как можно эффективно использовать минимальное пространство.

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