Мечта о тихой жизни у ручья обернулась для женщины настоящим кошмаром (фото)

В попытке защитить свою собственность Таралин Ромеро установила таблички с надписью "Частная территория", чтобы ограничить доступ. Однако это вызвало бурную реакцию среди местных жителей, которые любили отдыхать у ручья.

Когда Таралин Ромеро вместе с партнером и его дочерью переехала в дом на живописном берегу Медвежьего ручья в деревне Киттредж, штат Колорадо (США), ей казалось, что она нашла идеальное место для спокойной жизни. Однако вскоре ситуация изменилась. Об этом пишет Fox News.

Снег укрывал землю, ручей медленно пробивался сквозь сугробы, а в округе слышались только звуки дикой природы. Однако с приходом весны и растаявшим снегом идиллия превратилась в хаос: Медвежий ручей, расположенный на границе ее участка, стал популярным местом отдыха для десятков семей и детей. В результате возникли конфликты, которые разделили деревню и превратили Ромеро в нежеланную героиню местной драмы.

Весной 2021 года, вскоре после переезда, Ромеро заметила, что рыбаки начали заходить на территорию ручья, граничащую с ее участком. Летом ситуация усугубилась: семьи приезжали из близлежащих районов, принося с собой охлаждающие боксы, игрушки и надувные круги. К концу дня земля была завалена подгузниками, сломанными ветками, пустыми бутылками и даже одеждой.

"Я переживала за безопасность. Что, если кто-то утонет или получит травму? Это было огромной ответственностью для нас", — вспоминает американка.

Летом люди приезжали отдыхать к ручью Фото: FOX News

Поначалу Ромеро пыталась мягко объяснить посетителям, что это частная территория. Однако многие утверждали, что прежние владельцы разрешали использовать участок. В попытке защитить свою собственность Ромеро установила таблички с надписью "Частная территория: только для жителей и приглашенных гостей" и даже натянула ограждение, чтобы ограничить доступ. Это вызвало бурную реакцию среди местных жителей.

"Когда появилась ограда, люди буквально сошли с ума. Они начали намеренно нарушать границы, устраивать шум и даже угрожать нам", — рассказывает женщина.

В социальных сетях жители начали активно обсуждать ситуацию. Некоторые обвиняли Ромеро в жадности и отсутствии эмпатии, утверждая, что она "украла землю, которая всегда была общественным местом".

После отдыхающий всегда оставалось много мусора Фото: FOX News

Проблему усугубила неопределенность в определении границ участка. Представители округа предположили, что русло ручья могло сместиться с момента составления первых кадастровых карт в 1920-х годах. В то время как власти занимались уточнением границ, жители деревни продолжали использовать территорию, игнорируя протесты Ромеро.

"Люди приходили не для того, чтобы играть или отдыхать. Они целенаправленно пытались нас унизить, кричали и угрожали", — говорит она.

После обсуждений в Facebook к конфликту подключились люди из других районов.

"Это стало чем-то вроде национального скандала. Нас стали ненавидеть люди, которые никогда не были в нашей деревне", — рассказала она.

Ромеро утверждает, что ее представили как "врага детских развлечений", что привело к еще большему обострению конфликта. Американка продолжает бороться за свою собственность и право на спокойную жизнь.

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