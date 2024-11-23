У звіті також зазначається, що Кремль причетний до вбивства політичних опонентів російського президента, серед яких також "непокірний сепаратист в Україні" Олександр Бєднов "Бетмен".

Президент Російської Федерації причетний до цілеспрямованих вбивств політичних опонентів. Ним може бути санкціонована низка вбивств, в тому числі отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Про це пише Bloomberg з посиланням на частково розсекречений звіт Національної розвідки США, низка вбивств була безпосередньо санкціонована Путіним. Документ був частково розсекречений на запит журналіста Bloomberg.

У документі зазначається, що "перший явний випадок" замовлення Путіним вбивства за кордоном стався 2004 року в Катарі. Там кілька офіцерів російської військової розвідки були засуджені за вбивство чеченського лідера Зелімхана Яндарбієва, якого США та ООН визнали терористом.

Далі згадується колишній співробітник ФСБ Олександр Литвиненко, і робиться висновок, що Москва майже напевно замовила вбивство 2006 року. Оцінка розвідки ясно показує, що уряд Путіна "ймовірно, брав участь у переслідуванні інших високопосадовців з метою скоєння вбивств з політичних мотивів, але у нас лише низький або середній ступінь впевненості в цьому судженні, оскільки прямих і достовірних доказів Кремля вказівок менше, ніж у випадку з Литвиненком".

Також у звіті йдеться про те, що цілями Путіна є перебіжчики з розвідки або дисиденти, такі як російський бізнесмен Олександр Перепиличний. Він, "як повідомляється, був убитий за допомогою біологічного токсину у Великій Британії у 2012 році незадовго до того, як він мав дати свідчення про мережу кремлівського податкового шахрайства".

Окрім того, називаються інші високопосадовці, яких Путін "ймовірно" наказав вбити. Зазначається, що він прагне усунути "непокірних сепаратистів в Україні", як у випадку із загиблим у 2015 році Олександром Бєдновим, який очолював загін ополченців під назвою "Бетмен".

У документі також йдеться про те, що, можливо, Кремль також планував націлитись на політичних та опозиційних лідерів у критично важливих пострадянських країнах, які розглядаються як потенційні загрози для влади Путіна.

"Ключовим прикладом є колишній президент України Віктор Ющенко, який пережив майже смертельне отруєння у 2004 році", – зазначає американська розвідка.

Нагадаємо, що досудове розслідування щодо отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році триває досі. Відомство ще й здійснює нагляд за дотриманням законів у справі, відкритій також за посягання на життя державного діяча, але вже у листопаді 2012 року.