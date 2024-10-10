Прокуратура досі розслідує отруєння Ющенка, — ЗМІ (документ)

Як уточнили в Офісі генпрокурора, їх відомство ще й здійснює нагляд за дотриманням законів у справі, відкритій також за посягання на життя державного діяча, але вже у листопаді 2012 року.

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Досудове розслідування щодо отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка у 2004 році триває досі. Про це повідомив Офіс генерального прокурора на запит журналістів "Української правди".

"На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває", — йдеться у відповіді ОГП.

В Офісі генпрокурора уточнили, що досудове розслідування встановило, що під час проведення передвиборчої кампанії 6 вересня 2004 року народний депутат та кандидат у президенти України Ющенко відчув значне погіршення здоров’я.

"В подальшому йому було діагностовано отруєння токсичною речовиною — діоксином", — зазначили в прокуратурі.

Відповідь ОГП журналістам "Української правди" Фото: Українська правда

Крім того, у правоохоронному органі повідомили, що прокурорами здійснюється нагляд за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21 листопада 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 112 ККУ — "Посягання на життя державного чи громадського діяча".

Нагадаємо, 3 серпня донька Віктора Ющенка показала дозвілля з татом.

У липні український бойс-бенд Badstreet boys, який займається благодійними зборами на потреби ЗСУ, запустив новий збір заспівавши разом з колишнім президентом України Віктором Ющенком.