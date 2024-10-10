Прокуратура до сих пор расследует отравление Ющенко, — СМИ (документ)

Как уточнили в Офисе генпрокурора, их ведомство еще и осуществляет надзор за соблюдением законов по делу, открытому также за посягательство на жизнь государственного деятеля, но уже в ноябре 2012 года.

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Досудебное расследование по отравлению бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году продолжается до сих пор. Об этом сообщил Офис генерального прокурора на запрос журналистов "Украинской правды".

"В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается", — говорится в ответе ОГП.

В Офисе генпрокурора уточнили, что досудебное расследование установило, что во время проведения предвыборной кампании 6 сентября 2004 года народный депутат и кандидат в президенты Украины Ющенко почувствовал значительное ухудшение здоровья.

"В дальнейшем ему было диагностировано отравление токсичным веществом — диоксином", — отметили в прокуратуре.

Ответ ОГП журналистам "Украинской правды" Фото: Украинская правда

Кроме того, в правоохранительном органе сообщили, что прокурорами осуществляется надзор за соблюдением законов при проведении досудебного расследования в уголовном производстве от 21 ноября 2012 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 112 УКУ — "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Напомним, 3 августа дочь Виктора Ющенко показала досуг с папой.

В июле украинский бойс-бэнд Badstreet boys, который занимается благотворительными сборами на нужды ВСУ, запустил новый сбор спев вместе с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.