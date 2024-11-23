В отчете также отмечается, что Кремль причастен к убийству политических оппонентов российского президента, среди которых также "непокорный сепаратист в Украине" Александр Беднов "Бэтмен".

Президент Российской Федерации причастен к целенаправленным убийствам политических оппонентов. Им может быть санкционирован ряд убийств, в том числе отравление бывшего президента Виктора Ющенко. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на частично рассекреченный отчет Национальной разведки США, ряд убийств был непосредственно санкционирован Путиным. Документ был частично рассекречен по запросу журналиста Bloomberg.

В документе отмечается, что "первый явный случай" заказа Путиным убийства за рубежом произошел в 2004 году в Катаре. Там несколько офицеров российской военной разведки были осуждены за убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева, которого США и ООН признали террористом.

Далее упоминается бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, и делается вывод, что Москва почти наверняка заказала убийство 2006 года. Оценка разведки ясно показывает, что правительство Путина "вероятно, участвовало в преследовании других высокопоставленных чиновников с целью совершения убийств по политическим мотивам, но у нас лишь низкая или средняя степень уверенности в этом суждении, поскольку прямых и достоверных доказательств Кремля указаний меньше, чем в случае с Литвиненко".

Также в отчете говорится о том, что целями Путина являются перебежчики из разведки или диссиденты, такие как российский бизнесмен Александр Перепиличный. Он, "как сообщается, был убит с помощью биологического токсина в Великобритании в 2012 году незадолго до того, как он должен был дать показания о сети кремлевского налогового мошенничества".

Кроме того, называются другие высокопоставленные чиновники, которых Путин "вероятно" приказал убить. Отмечается, что он стремится устранить "непокорных сепаратистов в Украине", как в случае с погибшим в 2015 году Александром Бедновым, который возглавлял отряд ополченцев под названием "Бэтмен".

В документе также говорится о том, что, возможно, Кремль также планировал нацелиться на политических и оппозиционных лидеров в критически важных постсоветских странах, которые рассматриваются как потенциальные угрозы для власти Путина.

"Ключевым примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, который пережил почти смертельное отравление в 2004 году", — отмечает американская разведка.

Напомним, что досудебное расследование по отравлению бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году продолжается до сих пор. Ведомство еще и осуществляет надзор за соблюдением законов по делу, открытому также за посягательство на жизнь государственного деятеля, но уже в ноябре 2012 года.