Не змогли стримати сліз: дві сестри через 18 років відвідали будинок свого дитинства (відео)

Магнолія Коллатон розплакалася, побачивши, що багато деталей залишилися незмінними. У будинку була та сама плитка, колір стін і стельові вентилятори. За словами сестер, вони змогли відчути зв'язок із батьками.

24-річна американка Коллатон, яка живе в Юті, вирішила відвідати будинок, де вона виросла, під час поїздки до Флориди. Разом із сестрою вони підійшли до будинку і були приємно здивовані, коли нинішній власник люб'язно запросив їх зайти всередину. Зворушливий момент був зафіксований на відео і показаний у TikTok.

Емоційний відеоролик, що закарбував поїздку двох сестер до їхнього будинку дитинства через 18 років, став справжнім хітом у соціальних мережах.

"Я переїхала звідси 2006 року, але завжди мріяла повернутися. Часто мені снилося, як ми з сестрою знову входимо в цей будинок, немов повертаючись у минуле", — розповіла Коллатон.

Магнолія не змогла стримати сліз, побачивши, що багато деталей залишилися незмінними: та ж плитка, колір стін, стельові вентилятори.

"Це було схоже на капсулу часу. Я відчула присутність наших батьків, ніби їхні духи були поруч. Цей момент став для мене справжнім завершенням", — зізналася дівчина.

Магнолія не змогла стримати сліз, побачивши, що багато деталей залишилися незмінними Фото: TikTok

Магнолія поділилася цим зворушливим досвідом у TikTok, де відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів. У коментарях користувачі розповідали свої схожі історії та ділилися спогадами про будинки дитинства.

"Кілька років тому я теж повернулася в будинок, де виросла, і мене запросили всередину. Це було неймовірно", — поділилася одна з підписниць.

Деякі глядачі навіть розповіли про креативні способи повернутися до свого минулого. Один із коментаторів згадав, що відтворив будинок дитинства в грі The Sims.

Магнолія сподівається, що її історія надихне людей шукати зв'язок з їхнім минулим.

"Якщо моє відео допоможе комусь здійснити свою мрію, то це буде справжня нагорода", — сказала вона.

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