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Не змогли стримати сліз: дві сестри через 18 років відвідали будинок свого дитинства (відео)

Сестри повернулися до рідного дому через 18 років, рідний дім, капсула часу, не змогли стримати сліз, зв'язок із минулим, 18 років потому
Фото: колаж Фокус | Відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів

Магнолія Коллатон розплакалася, побачивши, що багато деталей залишилися незмінними. У будинку була та сама плитка, колір стін і стельові вентилятори. За словами сестер, вони змогли відчути зв'язок із батьками.

24-річна американка Коллатон, яка живе в Юті, вирішила відвідати будинок, де вона виросла, під час поїздки до Флориди. Разом із сестрою вони підійшли до будинку і були приємно здивовані, коли нинішній власник люб'язно запросив їх зайти всередину. Зворушливий момент був зафіксований на відео і показаний у TikTok.

Емоційний відеоролик, що закарбував поїздку двох сестер до їхнього будинку дитинства через 18 років, став справжнім хітом у соціальних мережах.

"Я переїхала звідси 2006 року, але завжди мріяла повернутися. Часто мені снилося, як ми з сестрою знову входимо в цей будинок, немов повертаючись у минуле", — розповіла Коллатон.

Магнолія не змогла стримати сліз, побачивши, що багато деталей залишилися незмінними: та ж плитка, колір стін, стельові вентилятори.

"Це було схоже на капсулу часу. Я відчула присутність наших батьків, ніби їхні духи були поруч. Цей момент став для мене справжнім завершенням", — зізналася дівчина.

Сестри повернулися до рідного дому через 18 років, рідний дім, капсула часу, не змогли стримати сліз, зв'язок із минулим, 18 років потому Fullscreen
Магнолія не змогла стримати сліз, побачивши, що багато деталей залишилися незмінними
Фото: TikTok

Магнолія поділилася цим зворушливим досвідом у TikTok, де відео зібрало понад 1,2 мільйона переглядів. У коментарях користувачі розповідали свої схожі історії та ділилися спогадами про будинки дитинства.

"Кілька років тому я теж повернулася в будинок, де виросла, і мене запросили всередину. Це було неймовірно", — поділилася одна з підписниць.

Деякі глядачі навіть розповіли про креативні способи повернутися до свого минулого. Один із коментаторів згадав, що відтворив будинок дитинства в грі The Sims.

Магнолія сподівається, що її історія надихне людей шукати зв'язок з їхнім минулим.

"Якщо моє відео допоможе комусь здійснити свою мрію, то це буде справжня нагорода", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив вбиральню на крихітну квартиру, встановивши ліжко над туалетом. У компактному просторі розмістилися туалет, невелика раковина, душова кабіна і, що найдивовижніше, повноцінне ліжко.

Також стало відомо, що сім'я виїхала з міста і почала все з нуля на фермі в сільській місцевості. Біллі Морріс упевнений, що навички виживання, як-от вирощування їжі, шиття, лікування за допомогою натуральних засобів, були природною частиною життя для минулих поколінь, але зараз вони майже втрачені.