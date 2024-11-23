Навички виживання: сім'я виїхала з міста і почала все з нуля на фермі в сільській місцевості

Біллі Морріс упевнений, що навички виживання, як-от вирощування їжі, шиття, лікування за допомогою натуральних засобів, були природною частиною життя для минулих поколінь, але зараз вони майже втрачені.

Біллі Морріс, його дружина і четверо маленьких дітей ведуть майже повністю автономний спосіб життя на фермі в сільській місцевості на південному заході Великої Британії. Відмовившись від традиційного укладу, сім'я вирішила створити свій простір, незалежний від основних систем. Про це чоловік розповів в одному зі своїх роликів у TikTok.

Рік тому Біллі придбав 13,5 акра порожньої сільськогосподарської землі та перетворив її на "регенеративну ферму", яка забезпечує громаду продуктами харчування, водою та енергією. На фермі встановлено сонячні панелі, власну систему водопостачання, створено громадський простір та організовано процес вирощування овочів і утримання домашньої худоби.

"Ми майже повністю забезпечуємо себе продовольством та енергією. Це наша мета — бути незалежними від зіпсованої системи", — сказав він.

Освіта та спільнота

Діти Біллі навчаються вдома, самостійно керуючи своїм освітнім процесом.

"Вони отримують більше, ніж просто знання, спостерігаючи за життям на фермі та взаємодіючи з членами нашої громади", — каже британець.

Сім'я співпрацює зі спільнотою співвласників, які підтримують проєкт в обмін на певні привілеї та доступ до ферми. Біллі вважає, що навички виживання, такі як вирощування їжі, шиття, лікування за допомогою натуральних засобів, були природною частиною життя для минулих поколінь, але останніми десятиліттями ці знання майже втрачені.

"Ці навички не були чимось альтернативним — це було просто життя", — зазначив він.

Діти Біллі навчаються вдома, самостійно керуючи своїм освітнім процесом Фото: TikTok

Історія сім'ї викликала захват у користувачів TikTok.

"Безумовно, мені це подобається. Радий за вас, хотів би зробити те ж саме для своєї сім'ї", "Це те насіння, яке ми всі повинні посіяти в наших умах", — писали вони.

Однак перехід до життя в автономії вимагає серйозної підготовки. Експерти з Live Off Grid попереджають, що потрібно враховувати юридичні аспекти, включно з володінням землею, дозволами на будівництво та дотриманням екологічних стандартів, щоб уникнути можливих проблем.

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