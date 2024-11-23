Навыки выживания: семья уехала из города и начала все с нуля на ферме в сельской местности

Билли Моррис уверен, что навыки выживания, такие как выращивание еды, шитье, лечение с помощью натуральных средств, были естественной частью жизни для прошлых поколений, но сейчас они почти утрачены.

Билли Моррис, его жена и четверо маленьких детей ведут почти полностью автономный образ жизни на ферме в сельской местности на юго-западе Великобритании. Отказавшись от традиционного уклада, семья решила создать свое пространство, независимое от основных систем. Об этом мужчина рассказал в одном из своих роликов в TikTok.

Год назад Билли приобрел 13,5 акра пустующей сельскохозяйственной земли и превратил ее в "регенеративную ферму", которая обеспечивает общину продуктами питания, водой и энергией. На ферме установлены солнечные панели, собственная система водоснабжения, создано общественное пространство и организован процесс выращивания овощей и содержания домашнего скота.

"Мы почти полностью обеспечиваем себя продовольствием и энергией. Это наша цель — быть независимыми от испорченной системы", — сказал он.

Образование и сообщество

Дети Билли обучаются дома, самостоятельно управляя своим образовательным процессом.

"Они получают больше, чем просто знания, наблюдая за жизнью на ферме и взаимодействуя с членами нашей общины", — говорит британец.

Семья сотрудничает с сообществом совладельцев, которые поддерживают проект в обмен на определенные привилегии и доступ к ферме. Билли считает, что навыки выживания, такие как выращивание еды, шитье, лечение с помощью натуральных средств, были естественной частью жизни для прошлых поколений, но в последние десятилетия эти знания почти утрачены.

"Эти навыки не были чем-то альтернативным — это была просто жизнь", — отметил он.

Дети Билли обучаются дома, самостоятельно управляя своим образовательным процессом Фото: TikTok

История семьи вызвала восторг у пользователей TikTok.

"Безусловно, мне это нравится. Рад за вас, хотел бы сделать то же самое для своей семьи", "Это то семя, которое мы все должны посеять в наших умах", — писали они.

Однако переход к жизни в автономии требует серьезной подготовки. Эксперты из Live Off Grid предупреждают, что нужно учитывать юридические аспекты, включая владение землей, разрешения на строительство и соблюдение экологических стандартов, чтобы избежать возможных проблем.

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