Не смогли сдержать слез: две сестры спустя 18 лет посетили дом своего детства (видео)

Магнолия Коллатон расплакалась увидев, что многие детали остались неизменными. В доме была та же плитка, цвет стен и потолочные вентиляторы. По словам сестер, они смогли почувствовать связь с родителями.

24-летняя американка Коллатон, живущая в Юте, решила посетить дом, где она выросла, во время поездки во Флориду. Вместе с сестрой они подошли к дому и были приятно удивлены, когда нынешний владелец любезно пригласил их зайти внутрь. Трогательный момент был запечатлен на видео и показан в TikTok.

Эмоциональный видеоролик, запечатлевший поездку двух сестер к их дому детства спустя 18 лет, стал настоящим хитом в социальных сетях.

"Я переехала отсюда в 2006 году, но всегда мечтала вернуться. Часто мне снилось, как мы с сестрой снова входим в этот дом, словно возвращаясь в прошлое", — рассказала Коллатон.

Магнолия не смогла сдержать слез, увидев, что многие детали остались неизменными: та же плитка, цвет стен, потолочные вентиляторы.

"Это было похоже на капсулу времени. Я почувствовала присутствие наших родителей, как будто их духи были рядом. Этот момент стал для меня настоящим завершением", — призналась девушка.

Магнолия не смогла сдержать слез, увидев, что многие детали остались неизменными Фото: TikTok

Магнолия поделилась этим трогательным опытом в TikTok, где видео собрало более 1,2 миллиона просмотров. В комментариях пользователи рассказывали свои похожие истории и делились воспоминаниями о домах детства.

"Пару лет назад я тоже вернулась в дом, где выросла, и меня пригласили внутрь. Это было невероятно", — поделилась одна из подписчиц.

Некоторые зрители даже рассказали о креативных способах вернуться к своему прошлому. Один из комментаторов упомянул, что воссоздал дом детства в игре The Sims.

Магнолия надеется, что ее история вдохновит людей искать связь с их прошлым.

"Если мое видео поможет кому-то исполнить свою мечту, то это будет настоящая награда", — сказала она.

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