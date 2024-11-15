Уникнути нападу акули дуже просто: "плащ-невидимка" захистить дайверів від зубатих хижаків (фото)

Щороку у світі реєструють майже сотню неспровокованих нападів великих білих акул, але тепер науковці знайшли спосіб уникнути їх.

Океан вкриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них нешкідливі, а інші навпаки — становлять небезпеку для всього живого, зокрема й найбільших ссавців на планеті — синіх китів. Йдеться про великих білих акул, пише Daily Mail.

Статистика свідчить про те, що щороку у світі реєструють близько 80 неспровокованих нападів великих білих акул, а тому вчені намагаються знайти спосіб скоротити їхню кількість. Схоже, їм нарешті це вдалося, команда вчених з Університету Макуорі розробила новий, але неймовірно ефективний спосіб уникнути нападу акули.

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Дослідники зазначають, що вони розробили своєрідний "плащ-невидимку", що створюється за допомогою світлодіодних ламп, прикріплених до дайвера або дошки серфінгіста. Зазначимо, що розробка до цього моменту була протестована лише на картонних фігурках тюленів, але експерти впевнені, що він прокладе шлях до нових рятівних засобів відлякування морських хижаків.

Дослідники провели близько 500 годин, буксируючи пінопластові опудала у формі тюленів Фото: Dr Laura Ryan

В основі нового методу лежить той факт, що великі білі акули є вищими хижаками, проте мають поганий зір. Це означає, що акули вирішують, нападати чи ні, ґрунтуючись майже виключно на силуеті своєї здобичі.

Дослідники виявили, що, як і у випадку з "сліпучим камуфляжем", використовуваним на лінкорах, яскраве світло насправді ускладнює для акул виявлення приманок у формі тюленя. Автори дослідження зазначають, що хижаки все ще могли бачити над собою форму тюленя, проте не могли розгледіти в ній здобич.

Дослідники провели близько 500 годин, буксируючи пінопластові опудала у формі тюленів Фото: Dr Laura Ryan

Зазначимо, що великі білі акули є найбільш смертоносними з інших видів, але експерти вважають, що це зовсім не пов'язано з тим, що вони зацікавлені в поїданні саме людей. Швидше, вчені вважають, що більшість нападів великих білих акул є випадковими побічними продуктами поганого зору.

Попереднє дослідження докторки Лори Райан уже показало, що великі білі акули насправді дальтоніки й погано розрізняють деталі, водночас вони чудово помічають об'єкти здалеку. Однак акули нападають практично на все, що має правильні обриси, включно з невдачливим серфером на своїй дошці.

Учені дійшли висновку, що хижаки добре розпізнають силует, а тому дійшли висновку, що цю особливість варто використовувати, щоб захиститися від хижаків в океані. Розуміючи, як працює зір акули, люди повинні вміти використовувати цю слабкість, щоб ховатися на виду. Загалом команда провела 500 годин, буксируючи пінопластові опудала у формі тюленів білими водами затоки в Південній Африці

Учені виявили, що прикріплення яскравого світла до об'єкта, наприклад, до приманки у формі тюленя або дошки для серфінгу, насправді знижує частоту нападів великих білих акул Фото: Dr Laura Ryan

На кожне з опудал було нанесено малюнок світлодіодних смужок різної яскравості. У той час як прості контрольні опудала часто піддавалися нападам або переслідуванню з боку акул, дослідники незабаром помітили, що освітлені тюлені піддавалися нападам набагато рідше. Вчені дійшли висновку, що яскраве світло є найбільш ефективною стратегією захисту.

Однак дослідники також виявили, що цей ефект був викликаний не тільки тим, що акули були засліплені світлом або воно їх відлякало. Опудало, оснащене миготливими стробоскопічними лампами, також було відправлено у воду, але воно виявилося ще менш ефективним для відлякування акул, ніж безперервне освітлення. Це свідчить про те, що світло відлякує напади, розбиваючи силует приманки, який все ще було видно між спалахами.

Дослідники також виявили, що приманки з горизонтальними смугами піддавалися нападам менше, ніж ті, у яких були вертикальні смуги. Але загалом наявність смуг сама по собі мала захисний ефект. З іншого боку, навіть чотири тонкі горизонтальні смуги зводили загальну взаємодію з акулами до нуля.

За словами вчених, надалі вони планують продовжити експерименти, використовуючи прототипи дощок для серфінгу.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, коли акула вперше напала на людину.