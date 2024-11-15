Избежать нападения акулы очень просто: "плащ-невидимка" защитит дайверов от зубатых хищников (фото)

Ежегодно в мире регистрируют почти сотню неспровоцированных нападений больших белых акул, но теперь ученые нашли способ избежать их.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них безобидны, а другие напротив — представляют опасность для всего живого, в том числе и самых больших млекопитающих на планете — синих китов. Речь идет о больших белых акулах, пишет Daily Mail.

Статистика свидетельствует о том, что ежегодно в мире регистрируют около 80 неспровоцированных нападений больших белых акул, а потому ученые пытаются найти способ сократить их количество. Похоже, им наконец-то это удалось, команда ученых из Университета Макуори разработала новый, но невероятно эффективный способ избежать нападения акулы.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что они разработали своеобразный "плащ-невидимку", создаваемый с помощью светодиодных ламп, прикрепленных к дайверу или доске серфингиста. Отметим, что разработка до этого момента была протестирована лишь на картонных фигурках тюленей, но эксперты уверены, что он проложит путь к новым спасающим жизнь средствам отпугивания морских хищников.

Исследователи провели около 500 часов, буксируя пенопластовые чучела в форме тюленей Фото: Dr Laura Ryan

В основе нового метода лежит тот факт, что большие белые акулы являются высшими хищниками, однако имеют плохое зрение. Это означает, что акулы решают, нападать или нет, основываясь почти исключительно на силуэте своей добычи.

Исследователи обнаружили, что, как и в случае с "ослепляющим камуфляжем", используемым на линкорах, яркий свет на самом деле затрудняет для акул обнаружение приманок в форме тюленя. Авторы исследования отмечают, что хищники все еще могли видеть над собой форму тюленя, однако не могли рассмотреть в ней добычу.

Исследователи провели около 500 часов, буксируя пенопластовые чучела в форме тюленей Фото: Dr Laura Ryan

Отметим, что большие белые акулы являются самыми смертоносными из других видов, но эксперты считают, что это вовсе не связано с тем, что они заинтересованы в поедании именно людей. Скорее, ученые полагают, что большинство нападений больших белых акул являются случайными побочными продуктами плохого зрения.

Предыдущее исследование доктора Лоры Райан уже показало, что большие белые акулы в действительности дальтоники и плохо различают детали, в то же время они отлично замечают объекты издалека. Однако акулы нападают практически на все, что имеет правильные очертания, включая неудачливого серфера на своей доске.

Ученые пришли к выводу, что хищники хорошо распознают силуэт, а потому пришли к выводу, что эту особенность стоит использовать, чтобы защититься от хищников в океане. Понимая, как работает зрение акулы, люди должны уметь использовать эту слабость, чтобы прятаться на виду. В общей сложности команда провела 500 часов, буксируя пенопластовые чучела в форме тюленей по кишащим белым водам залива в Южной Африке

Ученые обнаружили, что прикрепление яркого света к объекту, например, к приманке в форме тюленя или доске для серфинга, на самом деле снижает частоту нападений больших белых акул Фото: Dr Laura Ryan

На каждое из чучел был нанесен рисунок светодиодных полосок различной яркости. В то время как простые контрольные чучела часто подвергались нападениям или преследованию со стороны акул, исследователи вскоре заметили, что освещенные тюлени подвергались нападениям гораздо реже. Ученые пришли к выводу, что яркий свет является наиболее эффективной стратегией защиты.

Однако исследователи также обнаружили, что этот эффект был вызван не только тем, что акулы были ослеплены светом или он их отпугнул. Чучело, оснащенное мигающими стробоскопическими лампами, также было отправлено в воду, но оно оказалось еще менее эффективным для отпугивания акул, чем непрерывное освещение. Это говорит о том, что свет отпугивает нападения, разбивая силуэт приманки, который все еще был виден между вспышками.

Исследователи также обнаружили, что приманки с горизонтальными полосами подвергались нападениям меньше, чем те, у которых были вертикальные полосы. Но в целом наличие полос само по себе оказывало защитный эффект. С другой стороны, даже четыре тонкие горизонтальные полосы сводили общее взаимодействие с акулами к нулю.

По словам ученых, в дальнейшем они планируют продолжить эксперименты, используя прототипы досок для серфинга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека.