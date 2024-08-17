Тысячелетние челюсти. Ученые выяснили, когда акула впервые напала на человека (фото)

Исследователи отмечают, что у них есть два основных претендента на звание первой в истории жертвы нападения акулы.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для невероятного количества жизни. Именно в океане обитает самое большое животное на планете, а также один из самых грозных хищников Земли — большая белая акула. В последнее время количество нападений больших белых акул на людей значительно возросло и ученые теперь пытаются выяснить, когда это произошло впервые, пишет IFLScience.

Археологические свидетельства о жертвах нападения акулы встречаются крайне редко. В 2021 году исследователи обнаружили останки японской жертвы нападения морского хищника возрастом 3 000 лет — это привлекло внимание ученых со всего мира. Долгое время эта жертва считалась самым старым зарегистрированным случаем нападения акулы на человека, но теперь все может измениться. Но, ученые заявили об обнаружении останков, которые могут быть свидетельством более древнего нападения акулы на человека. Предполагается, что это произошло около 6 000 лет назад. Что же известно об этих двух останках?

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3000-летняя жертва нападения акулы

Первые останки свидетельствуют о том, что в период между 1370 и 1010 годами до нашей эры мужчина, известный как "Индивидуум № 24" рыбачил в водах Внутреннего моря Сэто Японского архипелага. В этот момент на него напала акула — очевидцы смогли вытащить его из пасти хищника, но он все равно получил серьезные травмы — на теле рыбака было найдено не менее 790 глубоких зазубренных ран. Основная их часть была сосредоточена на руках, ногах и передней части — груди и животе.

Останки рыбака были похоронены на кладбище общины, которое было раскопано в начале 20 века. Долгое время археологи не могли понять, как он мог получить столь обширные и разнообразные травмы, но позже команда из Оксфордского университета обнаружила, что повреждения очень похожи на те, что оставляют акулы.

В результате ученым удалось восстановить древние события. Авторы исследования заявили, что мужчина стал жертвой нападения акулы, что, видимо, произошло в момент рыбалки. Ученые сопоставили следы укусов и пришли к выводу, что на рыбака, вероятно, напала большая белая или тигровая акула.

Особь № 24 была найдена с обширными ранами, которые позволяют предположить, что ее убила крупная акула, вероятно, тигровая или белая Фото: Kyoto University

6000-летняя жертва нападения акулы

Вскоре после того, как ученые напечатали результаты своего исследования "Индивидуума № 24", два исследователя из Университета Миссури и Гарвардского университета вспомнили свои предыдущие археологические работы. Еще в 1976 году они участвовали в экспедиции, раскопавшей останки подростка в перуанской деревне Палома.

На скелете были обнаружены следы, которые, вероятно, были свидетельством нападения акулы со смертельным исходом. Авторы исследования отмечают, что у скелета отсутствовала левая нога, а на правом бедре и правом предплечье были видны следы глубоких зазубренных укусов.

Ученые полагают, что травмы были нанесены в момент, когда подросток пытался отбиться, подняв руку, чтобы защитить себя. Также известно, что во время нападений акулы часто могут отрывать конечности.

Согласно радиоуглеродному датированию, мальчик встретил свою травматическую судьбу около 6000 лет назад, прежде чем был похоронен среди своей общины. Если оценка ученых верна, это делает его самой ранней, известной науке, жертвой нападения акулы.

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