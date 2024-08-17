Тисячолітні щелепи. Учені з'ясували, коли акула вперше напала на людину (фото)

Дослідники зазначають, що у них є два основних претенденти на звання першої в історії жертви нападу акули.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості життя. Саме в океані мешкає найбільша тварина на планеті, а також один із найгрізніших хижаків Землі — велика біла акула. Останнім часом кількість нападів великих білих акул на людей значно зросла і вчені тепер намагаються з'ясувати, коли це сталося вперше, пише IFLScience.

Археологічні свідчення про жертви нападу акули зустрічаються вкрай рідко. У 2021 році дослідники виявили останки японської жертви нападу морського хижака віком 3 000 років — це привернуло увагу вчених з усього світу. Тривалий час ця жертва вважалася найстарішим зареєстрованим випадком нападу акули на людину, але тепер все може змінитися. Але, вчені заявили про виявлення останків, які можуть бути свідченням більш давнього нападу акули на людину. Передбачається, що це сталося близько 6 000 років тому. Що ж відомо про ці два останки?

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3000-річна жертва нападу акули

Перші останки свідчать про те, що в період між 1370 і 1010 роками до нашої ери чоловік, відомий як "Індивідуум № 24" рибалив у водах Внутрішнього моря Сето Японського архіпелагу. У цей момент на нього напала акула — очевидці змогли витягнути його з пащі хижака, але він однаково зазнав серйозних травм — на тілі рибалки було знайдено щонайменше 790 глибоких зазубрених ран. Основна їх частина була зосереджена на руках, ногах і передній частині — грудях і животі.

Останки рибалки були поховані на кладовищі громади, яке було розкопано на початку 20 століття. Тривалий час археологи не могли зрозуміти, як він міг отримати настільки великі й різноманітні травми, але пізніше команда з Оксфордського університету виявила, що пошкодження дуже схожі на ті, що залишають акули.

У результаті вченим вдалося відновити стародавні події. Автори дослідження заявили, що чоловік став жертвою нападу акули, що, мабуть, сталося в момент риболовлі. Учені зіставили сліди укусів і дійшли висновку, що на рибалку, ймовірно, напала велика біла або тигрова акула.

Особу № 24 було знайдено з великими ранами, які дають змогу припустити, що її вбила велика акула, ймовірно, тигрова або біла Фото: Kyoto University

6000-річна жертва нападу акули

Незабаром після того, як вчені надрукували результати свого дослідження "Індивідуума № 24", два дослідники з Університету Міссурі та Гарвардського університету згадали свої попередні археологічні роботи. Ще 1976 року вони брали участь в експедиції, яка розкопала останки підлітка в перуанському селі Палома.

На скелеті було виявлено сліди, які, ймовірно, були свідченням нападу акули зі смертельними наслідками. Автори дослідження зазначають, що у скелета була відсутня ліва нога, а на правому стегні та правому передпліччі було видно сліди глибоких зазубрених укусів.

Вчені вважають, що травми було завдано в момент, коли підліток намагався відбитися, піднявши руку, щоб захистити себе. Також відомо, що під час нападів акули часто можуть відривати кінцівки.

Згідно з радіовуглецевим датуванням, хлопчик зустрів свою травматичну долю близько 6000 років тому, перш ніж був похований серед своєї громади. Якщо оцінка вчених правильна, це робить його найбільш ранньою, відомою науці, жертвою нападу акули.

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