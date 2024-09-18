12-летний мальчик "одолел" 200-килограммового медведя, чтобы спасти жизнь отца (фото)

Оуэн Бейерман долгое время занимался с отцом Райаном охотой. В критической ситуации мальчик оставался спокойным и смог застрелить огромного черного медведя.

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В США 12-летний Оуэн Бейерман спас своего отца Райана во время охоты от нападения огромного 200-килограммового медведя. Об этом пишет Star Tribune.

Оуэн Бейерман из Ривер Фоллз, штат Висконсин, застрелил огромного черного медведя, прежде чем тот успел смертельно ранить его отца. Ужасный инцидент произошел после того, как Райан оказался прижатым зверем к земле.

"Моя левая щека была рассечена, а из разреза сочилась кровь. На лбу было два следа от клыков, и мое лицо было забрызгано кровью. Медведь боролся за свою жизнь, а я – за свою жизнь", — вспоминает отец мальчика.

Мужчина отправился с сыном на охоту. Мальчик заметил медведя в лесу возле их семейного домика для отдыха. Вооружившись охотничьим ружьем 350 Legend, он выстрелил в животное, но выстрел только ранил зверя, который скрылся. Отец с сыном хотели выследить медведя в густом лесу, но их поиски оказались безрезультатными, пока их сосед не предложил помощь своей собаки-следопыта.

Мальчик спас своего отца от медведя во время охоты Фото: Star Tribune

После того как группа нашла раненого зверя Райан сделал восемь выстрелов с расстояния всего 1,8 метра. Однако, не имея возможности точно прицелиться, он каждый раз промахивался. В результате медведь напал на него, сбив с ног. Когда когти и зубы животного были всего в нескольких сантиметрах от его лица, он инстинктивно заслонился рукой. Услышав хруст, мужчина решил, что медведь сломал ему руку.

В это время Оуэн, который часто бывал на охоте, оставался спокойным. Взяв ружье, он метко выстрелил в зверя и убил его. Затем мальчик позвал на помощь соседей, которые помогли его отцу добраться до больницы. Райану наложили 23 шва на рану на щеке, а также лечили проколы в руке и порез, который также нуждался в наложении швов.

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