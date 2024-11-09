Затея, обернувшаяся провалом: как из-за охотников популяция койотов в США выросла в разы

Хотя многие страны практикуют регуляцию популяции диких животных с помощью охоты на них, этот метод оказался не таким предсказуемым. Так, охотники регулирующие количество койотов в США стали причиной резкого роста их популяции и дальнейшей миграции.

Недавнее исследование, проведенное с помощью обширной сети из более чем 4500 камер наблюдения за дикими животными, выявило удивительные закономерности в популяции койотов по всей территории США, опровергнув давние предположения об эффективности борьбе с хищниками. Вопреки традиционным представлениям о рациональном использовании диких животных, которые одобряют охоту как метод контроля, результаты исследований свидетельствуют о том, что охота может непреднамеренно увеличить численность местных койотов, пишет ScienceBlog.

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Исследование, опубликованное в журнале Ecography, опирается на данные проекта Snapshot USA, одной из крупнейших на сегодняшний день сетей камер наблюдения за дикими животными, позволяющей исследователям наблюдать за поведением койотов на различных ландшафтах. "Интенсивное уничтожение койотов, безусловно, может сократить популяцию в краткосрочной перспективе, но оно может также привести и к появлению более молодых популяций койотов с более высокими показателями воспроизводства и иммиграции", — объяснил Ремингтона Молл, доцент Университета Нью-Гэмпшира и автор исследования, отметив, что данные показывают большее количество койотов в районах, где охота была разрешена.

Сопоставив записи с камер со спутниковыми снимками и усовершенствованным моделированием, команда разработала первую комплексную карту численности койотов в США. Эта карта выявила различия в динамике популяции в зависимости от среды обитания и присутствия крупных хищников. Результаты показывают, что крупные хищники, такие как медведи и пумы, оказывают большее влияние на контроль численности койотов, чем вмешательство человека. Роланд Кейс, профессор-исследователь из Университета штата Северная Каролина, подчеркнул этот природный баланс, пояснив: "Наша работа предполагает, что содействие восстановлению численности крупных плотоядных, особенно в определенных местах обитания, с большей вероятностью приведет к сокращению численности койотов, чем непосредственная охота на них людей".

Исследование показало, что черные медведи особенно эффективны в лесных районах, в то время как пумы ограничивают популяцию койотов на открытых пространствах. Кроме того, в исследовании изучалась адаптация койотов к городской среде. Выяснилось, что хотя в центрах городов с высокой плотностью населения койотов меньше, в пригородных зонах их популяции могут оставаться устойчивыми. В этих районах сочетаются природные ресурсы и измененная человеком среда, что делает их идеальными для койотов, склонных к оппортунизму.

Кроме того, по региональным данным, наибольшая численность койотов наблюдается на юго-западе США, в то время как на северо-востоке их сравнительно меньше, что свидетельствует о распространении вида уже и на новые территории. В исследованиях динамики дикой природы часто подчеркивается, что усилия по удалению животных могут непреднамеренно способствовать росту их популяций. Например, подобная репродуктивная компенсация наблюдалась в некоторых популяциях оленей и кабанов, где увеличение рождаемости следовало за усилиями по контролю их численности со стороны человека.

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