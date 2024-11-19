Крупнейший и самый волосатый: ученые обнаружили новый вид пауков-птицеедов (фото)

Новый вид пауков был обнаружен на западе Кубы и имеет ряд интересных особенностей.

В западной части Кубы ученые обнаружили новый вид пауков-птицеедов, который получил название Trichopelma grande. Этот новый представитель рода Trichopelma больше своих родственников и имеет уникальные особенности, что делает его крупнейшим и самым волосатым среди представителей данного рода пауков-птицеедов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Natural History, пишет Phys.

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Ученые обнаружили сразу четырех представителей нового вида пауков-птицеедов, который получил название Trichopelma grande. Все четыре паука были обнаружены в пределах 20 км друг от друга, что говорит о том, что данный вид является редким.

Пауки-птицееды (Theraphosidae) отличаются крупными размерами и живут на всех континентах Земли, за исключением Антарктиды. Хотя эти пауки называются птицеедами, чаще всего они едят не мясо птиц, а насекомых и более мелких пауков.

Trichopelma grande - новый вид пауков-птицеедов Фото: phys.org

На Больших Антильских островах, куда входит Куба, можно обнаружить много разнообразных видов живых существ, многие из которых являются эндемиками. То есть живут только на этой территории. Из-за того, что острова миллионы лет были отделены от ближайших континентов там виды живых существ развивались своим уникальным эволюционным путем. На этих островах можно встретить большое разнообразие видов пауков-птицеедов. Теперь же к ним присоединился еще один.

Этот новый представитель рода Trichopelma больше своих родственников и имеет уникальные особенности, что делает его крупнейшим и самым волосатым среди представителей данного рода пауков-птицеедов Фото: phys.org

Ученые изучили ДНК пойманных пауков-птицеедов и обнаружили сходство с другими пауками рода Trichopelma. Таким образом они смогли классифицировать новый вид, учитывая интересные особенности пауков.

По словам авторов исследования, у взрослых самцов вида Trichopelma grande на средней и нижней частях лап находится большое количество длинных волосков. Интересно, что такие особенности обычно можно увидеть у живущих на деревьях пауков-птицеедов, а не у наземных видов.

И это очень необычно, ведь пауки-птицееды вида Trichopelma grande живут не на деревьях, а в норах на земле. Живущим на деревьях паукам-птицеедам волоски на лапах помогают лучше цепляться за кору деревьев. Зачем наземному виду такая особенность пока непонятно. Ученые считают, что эти длинные волоски могут помогать паукам лучше сливаться с местностью, а может они улучшают их сенсорные способности.

Кроме этого ученые обнаружили на брюшке пауков отчетливый рисунок из пятен и шесть более темных и более светлых поперечных полос, разделенных одной продольной светлой полосой.

Сверху паук покрыт по краям коричневыми волосками, но в центре волосков нет. Размер пауков нового вида превосходит размеры остальных представителей рода Trichopelma и количество волосяного покрова также у этих пауков намного больше.

Как уже писал Фокус, эти умные существа захватят Землю после исчезновения человечества. Новая гипотеза предполагает, что доминирующим видом на Земле после того, как исчезнут люди, станут не приматы, а удивительные жители океанов.

Также Фокус писал о самом одиноком дельфине Балтийского моря. Ученые были шокированы количеством звуков, которые издает дельфин Делли, при том что ему просто не с кем разговаривать.