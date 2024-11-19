Найбільший і найволосатіший: учені виявили новий вид павуків-птахоїдів (фото)

Новий вид павуків був виявлений на заході Куби і має низку цікавих особливостей.

У західній частині Куби вчені виявили новий вид павуків-птахоїдів, який отримав назву Trichopelma grande. Цей новий представник роду Trichopelma більший за своїх родичів і має унікальні особливості, що робить його найбільшим і найволосатішим серед представників даного роду павуків-птахоїдів. Дослідження опубліковано в журналі Journal of Natural History, пише Phys.

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Вчені виявили відразу чотирьох представників нового виду павуків-птахоїдів, який отримав назву Trichopelma grande. Усі чотири павуки були виявлені в межах 20 км один від одного, що свідчить про те, що цей вид є рідкісним.

Павуки-птахоїди (Theraphosidae) відрізняються великими розмірами і живуть на всіх континентах Землі, за винятком Антарктиди. Хоча ці павуки називаються птахоїдами, найчастіше вони їдять не м'ясо птахів, а комах і дрібніших павуків.

Trichopelma grande — новий вид павуків-птахоїдів Фото: phys.org

На Великих Антильських островах, куди входить Куба, можна виявити багато різноманітних видів живих істот, багато з яких є ендеміками. Тобто живуть тільки на цій території. Через те, що острови мільйони років були відокремлені від найближчих континентів там види живих істот розвивалися своїм унікальним еволюційним шляхом. На цих островах можна зустріти велику різноманітність видів павуків-птахоїдів. Тепер же до них приєднався ще один.

Цей новий представник роду Trichopelma більший за своїх родичів і має унікальні особливості, що робить його найбільшим і найволосатішим серед представників цього роду павуків-птахоїдів Фото: phys.org

Вчені вивчили ДНК спійманих павуків-птахоїдів і виявили схожість з іншими павуками роду Trichopelma. Таким чином вони змогли класифікувати новий вид, враховуючи цікаві особливості павуків.

За словами авторів дослідження, у дорослих самців виду Trichopelma grande на середній і нижній частинах лап знаходиться велика кількість довгих волосків. Цікаво, що такі особливості зазвичай можна побачити у павуків-птахоїдів, які живуть на деревах, а не у наземних видів.

І це дуже незвично, адже павуки-птахоїди виду Trichopelma grande живуть не на деревах, а в норах на землі. Павукам-птахоїдам, які живуть на деревах, волоски на лапах допомагають краще чіплятися за кору дерев. Навіщо наземному виду така особливість поки незрозуміло. Вчені вважають, що ці довгі волоски можуть допомагати павукам краще зливатися з місцевістю, а може вони покращують їхні сенсорні здібності.

Крім цього, вчені виявили на черевці павуків виразний малюнок із плям і шість темніших і світліших поперечних смуг, розділених однією поздовжньою світлою смугою.

Зверху павук покритий по краях коричневими волосками, але в центрі волосків немає. Розмір павуків нового виду перевершує розміри інших представників роду Trichopelma і кількість волосяного покриву також у цих павуків набагато більша.

Як уже писав Фокус, ці розумні істоти захоплять Землю після зникнення людства. Нова гіпотеза припускає, що домінуючим видом на Землі після того, як зникнуть люди, стануть не примати, а дивовижні жителі океанів.

Також Фокус писав про найсамотнішого дельфіна Балтійського моря. Вчені були шоковані кількістю звуків, які видає дельфін Деллі, при тому що йому просто ні з ким розмовляти.