Найсамотніший дельфін Балтійського моря: бідоласі доводиться розмовляти із самим собою

Вчені були шоковані кількістю звуків, які видає дельфін Делле, тоді як йому просто немає з ким розмовляти.

Нове дослідження показало, що в Балтійському морі живе дельфін, який розмовляє із самим собою через самотність, пише LiveScience.

Як відомо, афаліни є соціальними тваринами, які вважають за краще триматися своєї зграї. Але кілька років тому самотній дельфін, якого прозвали Делле, з'явився в районі протоки Свендборгсунд на південь від острова Фюн, Данія. У цьому регіоні зазвичай не мешкають дельфіни, тому Делле живе там зовсім один.

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Учені нещодавно встановили підводні мікрофони, щоб подивитися, як присутність дельфіна впливає на морських свиней. Дослідники були шоковані кількістю звуків, які видає дельфін.

"Я очікувала, що ми почуємо лише кілька далеких свистів або щось на кшталт цього. Але я, безумовно, не очікувала, що запишу тисячі різних звуків", — каже провідна авторка дослідження з Університету Південної Данії Ольга Філатова.

За 69 днів дослідження вчені змогли зафіксувати 10 833 звуки, серед яких були й ті, що зазвичай пов'язані з комунікацією у дельфінів. Так, серед усіх записаних шумів було три характерні звуки.

"У афалін є так звані свистки, які вважаються унікальними для кожної особини, як, наприклад, імена у людей. Якби ми не знали, що Делле був один, то могли б припустити, що чуємо цілу групу дельфінів, які зайняті різними соціальними взаємодіями", — каже вчена.

Ба більше, вчені не очікували почути вокалізації, які пов'язані зі спілкуванням у дельфінів.

"Такі звуки традиційно вважаються комунікативними, тобто має бути щонайменше два дельфіни, які "розмовляють" один з одним. Але Делле був зовсім один", — додає автор дослідження.

Спершу вчені подумали, що дельфін намагається спілкуватися з місцевими веслярами, але потім записали ті самі звуки й вночі, коли на воді нікого не було.

Чому самотній дельфін виявився настільки говірким, залишається загадкою. Дослідники припускають, що він міг розмовляти сам із собою, або це могли бути мимовільні звуки, які були викликані певною емоцією. Наприклад, це може бути схоже на те, як люди сміються, прочитавши щось смішне.

Інша теорія полягає в тому, що дельфін розмовляв у надії привернути інших дельфінів. Хоча така можливість малоймовірна, оскільки дельфін провів у цьому регіоні три роки і знає, що його побратимів немає поблизу, зауважують учені.

Нагадаємо, вчені розповіли, де мешкають найшвидші та невловимі дельфіни. Щоб поспостерігати за цими мініатюрними і дуже швидкими тваринами, доведеться вирушити на південь від Антарктичної конвергенції.