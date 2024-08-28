Зустрічаються лише в одному місці на Землі: де живуть найшвидші та невловні дельфіни (відео)

Щоб поспостерігати за цими мініатюрними та дуже швидкими тваринами, доведеться вирушити на південь від Антарктичної конвергенції.

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Океан покриває більшу частину поверхні планети, є домом для неймовірної кількості тварин, а деякі його частини все ще залишаються маловивченими. Хоча більшість дельфінів віддає перевагу теплішим водам, в океані є один вид, який віддає перевагу більш прохолодному клімату, пише IFLScience.

Йдеться про дельфінів-пісочного годинника (Lagenorhynchus cruciger), які зустрічаються лише на віддаленій ділянці океану на південь від Антарктичної конвергенції — у протоці Дрейка. Достатньо лише поглянути на цих ссавців, щоб зрозуміти, як вони отримали свою назву. Їхні тіла мають чорну основу, крім білого живота, але по обидва боки розташовані білі смуги, що звужуються біля спинного плавця. Таке забарвлення створює форму пісочного годинника.

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Дослідники зазначають, що дельфіни-пісочний годинник, на відміну від своїх родичів, мають вельми мініатюрні розміри: їхня максимальна вага не перевищує 120 кг, а довжина тіла — 1,9 метра. У них також високі гачкуваті спинні плавники, які, як припускають, навіть можуть загинатися назад до тіла в дорослих самців.

Представники цього виду не тільки вирізняються мініатюрними розмірами, а й вельми невловні, а тому про біологію їхнього виду відомо зовсім небагато. І все ж вченим вдалося визначити їхній ареал проживання — він простягається навколо глибших вод Південного океану. За словами вчених, тут дельфіни-пісочний годинник, як правило, подорожують і спілкуються відносно невеликими групами — близько семи особин. Утім, дослідники зазначають, що їм зустрічалися і зграї у 100 особин. Передбачається, що ссавці, як і їхні родичі, харчуються дрібною рибою, кальмарами та ракоподібними.

Дуже рідкісний дельфін

Дельфіни-пісочний годинник сумно відомі своєю невловимістю, а тому свідчення їх спостереження надзвичайно їдкі. Вперше вид був помічений і описаний 1824 року. Відтоді минуло 200 років, але можливість вивчити цей рідкісний вид дельфінів досі представляється лише обраним. Наприклад, нещодавно дослідники з Університету Мессі в Новій Зеландії отримали можливість провести розтин одного з них, викинутого на пляж Південного острова.

І все ж, попри рідкісні спостереження, вчені запевняють, що представники цього виду не такі рідкісні. Згідно з оцінками дослідників, їх налічується понад 144 000 і вони перебувають у категорії тих, що "викликають занепокоєння". Можливо, рідкість спостережень цього виду пов'язана з тим, що вони живуть в одному з найвіддаленіших куточків Землі.

Де можна зустріти дельфіна-пісочний годинник

Дослідники стверджують, що найвища концентрація цих тварин спостерігається в сумнозвісній неспокійній протоці Дрейка.

І все ж, на тих, кому пощастить спостерігати за цими тваринами, чекає справжнє шоу: вони не просто відомі як швидкі плавці, а й також полюбляють кататися на носі та можуть створювати велику кількість бризок, спливаючи на поверхню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу.