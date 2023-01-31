Хитрі помічники. Вчені з'ясували, навіщо насправді дельфіни допомагають рибалкам ловити рибу

Дослідження показує, що ссавці цілком здатні "рибалити" самі, але навчилися працювати в команді з людьми, щоб отримувати бонуси.

Related video

Не секрет, що дельфіни є одними з найрозумніших ссавців на планеті. Цікаво, що саме вони допомагають людям ловити рибу і, схоже, вчені знають чому, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Університету штату Орегон використовували кадри з безпілотників, гідролокатори та акустичні записи з каламутних вод Лагуни в Бразилії, де, як відомо, дельфіни збиваються у величезні косяки і допомагають рибалкам у лові риби. Відомо, що дельфіни пірнають, тим самим сигналізуючи рибалкам, що настав час скидати сітки.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Однак ці ссавці не такі вже й альтруїсти. Вчені виявили, що так вони і самі отримують чудовий "жирний бонус" у вигляді риби, яка відокремилася від основної зграї і стає легкою здобиччю.

За словами керівника дослідження доктора Маурісіо Кантора, у людей і дельфінів, по суті, одна мета — ловити рибу. Обидва види цілком здатні впоратися із цим завданням окремо, проте вони навчилися робити це краще в команді. Дослідження показує, що внаслідок злагодженої роботи шанси рибалок упіймати рибу зростали в 17 разів, тоді як шанси дельфінів померти знижувалися на 13%.

Під час дослідження вчені провели понад 2000 спостережень за взаємодією рибалок та дельфінів. Вчені виявили, що їхня тактика надзвичайно ефективна: дельфіни сигналізують рибалкам, які не бачать риби в каламутних водах, коли слід кидати сітку, а рибалки вчасно реагують приблизно у половині випадків.

Цікаво, що факт того, що дельфіни мають вигоду з такої командної роботи, відкрився перед вченими лише завдяки даним сонара. Майже дві третини опитаних рибалок зазначають, що відчували, що ссавці тікають із невеликою кількістю улову. Пізніше ці припущення підтвердив і сонар — дельфіни насправді крали рибу з сіток.

Дослідження показують, що рибалки надзвичайно виграли від такого союзу: і шанси зловити рибу зросли в 17 разів, а кількість кефалі збільшилася майже вчетверо відтоді, як вони об'єдналися з дельфінами. Водночас дослідники з'ясували, що дельфіни також отримали своє від цієї угоди: їхні шанси померти знизилися на 13%, і вони отримували більше риби.

Дослідники також виявили, що дельфіни співпрацюють з рибалками в таких країнах, як М'янма та Індія, проте дослідники вважають, що цей союз не буде довговічним — мабуть, вже через 40-60 років дельфіни перестануть співпрацювати з рибалками. Річ у тому, що кількість риби скорочується, внаслідок чого збільшується тиск на традиційних рибалок. Дослідники вважають, що багато хто з них міг відмовитися від ремесла, а значить десятиліття командної роботи з дельфінами можуть бути втрачені.

Раніше Фокус писав про те, що в Японії дельфін-задира тероризує відпочиваючих. Винен складний характер.