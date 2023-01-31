Хитрые помощники. Ученые выяснили, зачем на самом деле дельфины помогают рыбакам ловить рыбу

Исследование показывает, что млекопитающие вполне способны "рыбачить" сами, но научились работать в команде с людьми, чтобы получать бонусы.

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Не секрет, что дельфины являются одними из самых умных млекопитающих на планете. Любопытно, что именно они помогают людям ловить рыбу и, похоже, ученые наконец-то знают почему, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета штата Орегон использовали кадры с беспилотников, гидролокаторы и акустические записи из мутных вод Лагуны в Бразилии, где, как известно, дельфины сбиваются в огромные косяки и помогают ожидающим рыбакам в ловле рыбы. Известно, что дельфины ныряют, тем самым сигнализируя рыбакам, что пора сбрасывать сети.

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Однако эти млекопитающие не такие уж и альтруисты. Ученые обнаружили, что таким образом они и сами получают отличный "жирный бонус" в виде рыбы, которая отделилась от основной стаи и становится легкой добычей.

По словам руководителя исследования доктора Маурисио Кантора, у людей и дельфинов, по сути, одна цель — ловить рыбу. Оба вида вполне способны справиться с этой задачей по отдельности, однако они научились делать это лучше в команде. Исследование показывает, что в результате слаженной работы шансы рыбаков поймать рыбу вырастали в 17 раз, тогда как шансы дельфинов умереть снижались на 13%.

В ходе исследования ученые провели более 2000 наблюдений за взаимодействиями рыбаков и дельфинов. Ученые обнаружили, что их тактика чрезвычайно эффективна: дельфины сигнализируют рыбакам, которые не видят рыбу в мутных водах, когда следует бросать сеть, а рыбаки вовремя реагируют примерно в половине случаев.

Любопытно, что факт того, что дельфины извлекают выгоду из такой командной работы, открылся перед учеными лишь благодаря данным сонара. Почти две трети опрошенных рыбаков отмечают, что чувствовали, что млекопитающие убегают с небольшим количеством улова. Позже эти предположения подтвердил и сонар — дельфины в действительности воровали рыбу из сетей.

Исследования показывают, что рыбаки чрезвычайно выиграли от такого союза: и шансы поймать рыбу выросли в 17 раз, а количество кефали увеличилось почти в четыре раза с тех пор, как они объединились с дельфинами. При этом исследователи выяснили, что дельфины также получили свое от этой сделки: их шансы умереть снизились на 13% и они получали больше рыбы.

Исследователи также обнаружили, что дельфины сотрудничают с рыбаками в таких странах, как Мьянма и Индия, однако исследователи полагают, что данный союз не будет долговечным — вероятно, уже через 40-60 лет дельфины перестанут сотрудничать с рыбаками. Дело в том, что количество рыбы сокращается, в результате чего увеличивается давление на традиционных рыбаков. Исследователи полагают, что многие из них мог отказаться от ремесла, а значит десятилетия командной работы с дельфинами могут быть утеряны.

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