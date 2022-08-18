В Японии дельфин-задира терроризирует отдыхающих. Виноват сложный характер

С начала лета зафиксировано уже 17 случаев нападения дельфина на людей.

Что мы знаем о дельфинах? Они красивы, дружелюбны общительны и одни из самых умных млекопитающих на планете. Впрочем, есть еще один нюанс, который нам следует знать — ученые пришли к выводу, что дельфины также являются одними из наибольших задир мира океана, пишет The Byte.

В городке Фукуи в Японии разозленный дельфин нападает на людей. Местные власти говорят, что с начала лета на его счету уже шесть атак на отдыхающих, и это только подтвержденных. Всего же за лето в этом городке насчитали 17 случаев неадекватного поведения млекопитающих.

Так известно о случае, когда дельфин укусил пловца за руку — в результате пострадавшему наложили 14 швов. Другой же пострадавший, почувствовав, что его рука зажата в пасти млекопитающего, попытался вырвать ее и едва не лишился жизни. Дельфин бросился на жертву сверху и пытался утащить под воду.

После массовых нападений дельфина-задиры, местные власти расставили на дне специальные устройства, излучающие ультразвуковые волны, чтобы отпугивать морских животных. Увы, чуда не произошло — задира из океана продолжает возвращаться на пляж и нападать на людей, его не способны отпугнуть даже эти устройства.

Несмотря на то, что большинство людей воспринимают дельфинов, как добродушных представителей океана, ученым известны случаи небывалой жестокости со стороны представителей этого вида. Например, некоторые из них способны калечить детенышей других океанических существ ради забавы. Ученые считают, что причина такого поведения дельфинов таится в их высоком уровне интеллекта.

Поэтому ученые советуют умерить энтузиазм при виде подплывающего дельфина и относиться к нему с такой же осторожностью, как и к любому другому дикому животному. Кроме того, запомните несколько правил — дельфины не любят, когда прикасаются к кончику их носа или спинному плавнику. Кто знает, может когда-то это поможет вам уберечься от дельфина-задиры!

Напомним, ранее Фокус писал, о том что дельфины занимаются самолечением — они намазывают спину коралловой слизью, которая обладает антибактериальными свойствами.