Помогают кораллы. Ученые выяснили, что дельфины занимаются самолечением

Как оказалось, дельфины афалины намазывают кожу коралловой слизью, поскольку она содержит полезные биоактивные соединения и антибактериальные свойства.

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Теперь, похоже, что к этим животным присоединились еще и дельфины афалины. В ходе своего нового исследования ученые заметили их, когда они выстроились в очередь, чтобы потереться о кораллы, явно пытаясь вылечить проблемы с кожей.

[ + – ] Склонность дельфинов к трению о кораллы впервые была замечена 13 лет назад,

Их склонность к трению о кораллы впервые была замечена 13 лет назад, когда ученый Анджела Зилтенер из Цюрихского университета увидела стадо индийских афалинов, которые терлись о кораллы в северной части Красного моря в Египте.

"Было ясно, что дельфины точно знали, какой коралл они хотят использовать", — отметила Зилтенер.

Дельфины поняли, что абразивное действие соскабливания по кораллу разрушает беспозвоночные полипы, которые живут внутри него, и что в результате они выделяют слизь.

В ходе своего нового исследования ученые проанализировали выделяемые вещества этих кораллов, включая горгонарии, Sarcophyton и губки Ircinia. Так эксперты выяснили, что три вида рифов выделяли около 17 биоактивных соединений, которые обладали антибактериальными и антиоксидантными свойствами. И, похоже, что дельфины используют эти кораллы, чтобы сделать свою кожу более здоровой.

[ + – ] Многократное растирание позволяет активным метаболитам вступать в контакт с кожей дельфинов

Многократное растирание позволяет активным метаболитам вступать в контакт с кожей дельфинов. Эти метаболиты могут быть полезными для профилактики или вспомогательного лечения против микробных инфекций.

"Использование дельфинами кораллов сравнимо с принятием душа или чисткой зубов, поскольку дельфины пополняют запасы слизи в течение дня", — отметили ученые.

Напомним, что в марте прошлого года ученые выяснили, что дельфины имеет схожие черты характера с людьми, включая доброжелательность, любознательность, сознательность, экстраверсию и невротизм. Исследование проводили над дельфинами афалинами.

А вот в декабре 2020 года эксперты проводили другое исследование в ходе которого они обнаружили, что дельфины имеют странное кожное заболевание, поражающее 70% кожи. Как оказалось, причиной этому является изменение климата.