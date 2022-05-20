Допомагають корали. Учені з'ясували, що дельфіни займаються самолікуванням

Як з'ясувалося, дельфіни афаліни намазують шкіру кораловим слизом, оскільки вона містить корисні біоактивні сполуки й антибактеріальні властивості.

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Самолікування у тваринному світі напрочуд широко поширене. Від мурах і бджіл до орангутангів і шимпанзе багато організмів навчилися використовувати продукти з навколишнього середовища, щоб полегшити свої недуги, пише IFLS.

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Тепер схоже, що до цих тварин приєдналися ще й дельфіни афаліни. У процесі свого нового дослідження учені помітили їх, коли вони вишикувалися в чергу, щоб потертися об корали, очевидно намагаючись вилікувати проблеми зі шкірою.

[ + – ] Схильність дельфінів до тертя об корали вперше була помічена 13 років тому

Їхня схильність до тертя об корали вперше була помічена 13 років тому, коли вчена Анджела Зілтенер із Цюрихського університету побачила стадо індійських афалінів, які терлися об корали в північній частині Червоного моря в Єгипті.

"Було зрозуміло, що дельфіни точно знали, який корал вони хочуть використати", — зауважила Зілтенер.

Дельфіни зрозуміли, що абразивна дія зішкрібання по коралу руйнує безхребетні поліпи, які живуть усередині нього, і що внаслідок вони виділяють слиз.

У процесі свого нового дослідження учені проаналізували речовини цих коралів, враховуючи горгонарії, Sarcophyton і губки Ircinia. Так експерти з'ясували, що три види рифів виділяли приблизно 17 біоактивних сполук, які мали антибактеріальні й антиоксидантні властивості. І, схоже, що дельфіни використовують ці корали, щоб зробити свою шкіру здоровішою.

[ + – ] Багаторазове розтирання дозволяє активним метаболітам вступати в контакт зі шкірою дельфінів

Багаторазове розтирання дозволяє активним метаболітам вступати в контакт зі шкірою дельфінів. Ці метаболіти можуть бути корисними для профілактики чи допоміжного лікування проти мікробних інфекцій.

"Використання дельфінами коралів можна порівняти з прийняттям душу або чищенням зубів, оскільки дельфіни поповнюють запаси слизу протягом дня", — зазначили вчені.

Нагадаємо, що в березні минулого року вчені з'ясували, що дельфіни мають схожі риси характеру з людьми, враховуючи доброзичливість, допитливість, свідомість, екстраверсію та невротизм. Дослідження проводили над дельфінами афалінами.

А ось у грудні 2020 року експерти проводили інше дослідження, в процесі якого вони з'ясували, що дельфіни мають дивне шкірне захворювання, що вражає 70% шкіри. Як виявилося, причиною цього є зміна клімату.