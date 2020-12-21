У дельфина нашли кожное заболевание, связанное с изменением климата

Исследователи нашли причину кожного заболевания дельфинов, обнаруженного в 2005 году. Поражающую 70% кожи болезнь могли вызвать последствия изменения климата.

В 2005 году ученые начали замечать необычное состояние кожи в прибрежных популяциях дельфинов, которое, как вскоре выяснилось, покрывает до 70 % их тела и может оказаться смертельным, пишет New Atlas.

Исследователи обнаружили вспышки острой кожной болезни в Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Флориде, Техасе и Австралии. Во всех этих местах общим фактором было внезапное и резкое снижение солености воды. Прибрежные дельфины привыкли к сезонным изменениям уровня солености в своей морской среде обитания, но в пресной воде эти млекопитающие жить не могут.

Возрастающая суровость и частота ураганов и циклонов, особенно если им предшествуют засухи, приводит к попаданию в среду обитания дельфинов большого количества пресной воды, что уменьшает концентрацию соли.

Пресноводные условия могут сохраняться месяцами, особенно после сильных штормов, таких как ураганы Харви и Катрина. Ученые предсказали, что с потеплением климата экстремальные штормы, подобные этим, будут происходить все чаще и, следовательно, приведут к более частым и тяжелым вспышкам заболеваний у дельфинов.

В ходе исследования ученые проследили связь между падением солености воды и заболеванием у дельфинов на примере двух различных популяций прибрежных дельфинов Австралии.

В обоих случаях повреждения кожи охватывали до 70% поверхности тела пострадавших животных. И в обоих случаях они сопровождались резким (более чем 30 частей на тысячу до менее чем пяти) и продолжительным падением солености воды, вызванным катастрофическими ливнями в регионе.

Такое сочетание патологии и факторов окружающей среды позволило авторам нового исследования создать первое в истории определение так называемого пресноводного кожного заболевания и установить связь между этим заболеванием и изменением климата.

Ученые надеятся, что это исследование поможет специалистам лучше диагностировать и лечить дельфинов, страдающих данным заболеванием, которое, как они ожидают, начнет распространяться еще больше.

"Разрушительная болезнь кожи убивает дельфинов как минимум со времен урагана "Катрина", и мы рады, наконец, найти ее корень. Учитывая рекордно активный сезон ураганов в нынешнем году в Мексиканском заливе, а также вызванное изменением климата усиление штормовых систем по всему миру, мы уверенно можем ожидать новых таких вспышек, убийственных для дельфинов", - заявил ведущий автор исследования доктор Патрик Дуиньян из Центра морских млекопитающих в Саусалито.

Напомним, что в сентябре в акватории Азовского моря пограничники, патрулируя на катере, заметили запрещенные орудия лова дельфина. Правоохранители освободили млекопитающего и вернули в море. А все орудия лова – жаберные сети и подъемные ловушки, были изъяты.